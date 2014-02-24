Учителя отметили вечеринкой увольнение директора-самодура

В городе Боудон (Великобритания) педагоги закрытой школы бурно отметили увольнение директора-тирана. Они выпивали и веселились на всю катушку прямо в здании учебного заведения. Преподаватели Bollin primary school обвинили 39-летнюю главу учебного заведения Мишель Бриндл в деспотичном обращении с сотрудниками и слишком жесткой дисциплине. Они создали петицию об увольнении директора и собрали достаточно подписей, а затем устроили митинг, сообщает The Sun. В ситуацию вмешались местные власти и закрыли школу "в связи с потерей руководством должного авторитета". Учителя на радостях решили отметить событие, надеясь, что утром начальница будет уволена. Однако позже стало известно, что Мишель Бриндл останется на своем посту.
Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз попал в глупую ситуацию На этот раз он решил поздравить нового президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера с победой на выборах, которые состоялись уже как две недели назад...»
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко тайно встретилась с американским послом на Украине Мари Йованович. О прошедших между ними переговорах сообщили некоторые местные средства массовой информации...»
Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз попал в глупую ситуацию На этот раз он решил поздравить нового президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера с победой на выборах, которые состоялись уже как две недели назад...»
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко тайно встретилась с американским послом на Украине Мари Йованович. О прошедших между ними переговорах сообщили некоторые местные средства массовой информации...»