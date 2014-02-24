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Украина-2017: синдром тела в проруби
3 января 2017, вторник, 12:45 – ИА СОЧИ-24
Украинские власти все же доигрались. Или, возможно, Киев
добился своей цели – если его задачей было надоесть всему миру. С Украиной
никто не хочет иметь дело: ни ЕС, который даже перестал вежливо улыбаться, ни
США, которые очень заняты сменой своих президентов и им не до мелких дрязг
где-то далеко за океаном. В результате состояние Украины в 2017 году, по
описанию аналитиков-прогнозистов, напоминает положение определенного
физического тела, оказавшегося в проруби.Хотя политологи в украинских СМИ трубят в победные трубы. Они
заверяют, что зарплаты вырастут, гривна больше падать не будет. Уличные
протесты ожидаются, но до уровня Майдана не вырастут. Перевыборов и импичмента
Порошенко эти эксперты тоже не ожидают. А самыми популярными политиками, по их
мнению, будут уволенный с поста губернатора Одесской области Михаил Саакашвили
со своей новой партией и изгнанная из "Батькивщины" Надежда Савченко.Но не все украинские политологи носят розовые очки. Есть не
очень популярное альтернативное мнение. Его приверженцы считают, что к 2017
году Украины в ее нынешнем виде может и не быть. Основа их пессимизма –
заявление американского идеолога Збигнева Бжезинского. По словам патриарха американской политики, в
НАТО Украину не возьмут, это вопрос принципа. Не войдет Украина и в Евросоюз. А
в Евразийский союз с Россией ее не пустят сами США. Соотечественники Бжезинского, развивая тему, отмечают, что США все же оставят Украину в сфере влияния России. Американцы просто умывают руки, заявил
американский историк и политолог, экс-советник президента Рейгана Ричард Пайпс.
По его мнению, изначально желание Вашингтона ввести Киев в число стран западной
демократии было искренним. Но сил не хватило. "Уже введены серьезные для
России санкции, но они и так не дают большего результата. Дело не в том, что
Запад не хочет. Он не может. Активные действия могут привести к войне", -
резюмирует Пайпс.Тут и издание Bloomberg подоспело со своим ежегодным "Гидом
пессимиста". По мнению редакции, в числе самых тяжелых для мира событий в
2017 году ожидаются сразу несколько брекзитов. Кроме того, в будущем году мир
ожидает "Ялтинское соглашение" номер два. Германии придется
последовать совету избранного президента США Дональда Трампа и согласиться
поделить сферы влияния в Восточной Европе.Эксперты издания считают, что в этом случае Путин
"отзовет своих хакеров и прекратит вмешательство в дела США и Европейского
Союза. В ответ Меркель и Трамп "признают власть России" над Украиной,
Сирией и (почему-то) Беларусью. Причем тут Минск, глубокомысленные аналитики не
поясняют.Германия, кстати, уже взялась выполнять прогноз Bloomberg.
Канцлер Меркель давно не считает нужным тратить энергию на вежливую улыбку в
общении с украинским президентом Порошенко. А с тех пор, как на улице
похолодало, Киеву было прямым текстом сказано, чтобы сам договаривался с
Москвой по газовому вопросу. Никакого реверса больше не будет – Европе самой
греться надо. Позже Брюссель нанес еще один удар украинским властям: вступления
в ЕС в обозримом историческом будущем не предвидится. Правда, Киев успокоили
напоминанием: вон, Анкара 60 лет того же ждет – и ничего, живы турки.Соседи с западной стороны тем временем под шумок
присматривают себе участки на украинской территории. Румыния и Венгрия подумывают
вернуть себе земли, ставшие украинскими во времена Сталина. В Варшаве вспомнили,
что Львов – польский город. Аналитики в связи с этим вспоминают, что еще в
начале "майданного" движения на Украине высказывались предположения: вся ситуация спровоцирована Западом, чтобы отобрать часть украинской
земли – а остальное оставить России или удерживать в качестве территории "управляемого
хаоса". Теперь же очень похоже, что западные механики готовы к демонтажу.
Во всяком случае, Польша уже наращивает военное присутствие на границе.А что же сами украинцы? Если судить по данным опросов, то
отрезвление постепенно наступает. Вот, к примеру, не так давно 65% опрошенных
заявили, что не хотят восстановления Советского Союза. Но тут же – с какой
стороны посмотреть. Например, с такой: 35% украинцев хотели бы восстановления СССР.
И эта треть респондентов аргументирует свою позицию. В идее Союза их привлекает
уверенность в завтрашнем дне, высокий уровень социальных гарантий, бесплатное высшее
образование, отсутствие безработицы, стабильность и отсутствие вооруженных
конфликтов. А еще гордость за великую державу. С сегодняшней Украиной такого
чувства испытать, конечно, не суждено.
Источник:
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