Украина-2017: синдром тела в проруби

3 января 2017, вторник, 12:45 – ИА СОЧИ-24



Украина-2017: синдром тела в проруби

Украина останется в сфере влияния России. Такой "подарок", по мнению некоторых аналитиков, сделает Москве Вашингтон. Если "незалэжная" когда-либо и станет частью Запада, то лет через 50 – никак не раньше. Пока же ее не примут ни в Евросоюз, ни в НАТО – и не позволят вступить в ЕАЭС, прогнозируют эксперты.Украинские власти все же доигрались. Или, возможно, Киевдобился своей цели – если его задачей было надоесть всему миру. С Украинойникто не хочет иметь дело: ни ЕС, который даже перестал вежливо улыбаться, ниСША, которые очень заняты сменой своих президентов и им не до мелких дрязггде-то далеко за океаном. В результате состояние Украины в 2017 году, поописанию аналитиков-прогнозистов, напоминает положение определенногофизического тела, оказавшегося в проруби.Хотя политологи в украинских СМИ трубят в победные трубы. Онизаверяют, что зарплаты вырастут, гривна больше падать не будет. Уличныепротесты ожидаются, но до уровня Майдана не вырастут. Перевыборов и импичментаПорошенко эти эксперты тоже не ожидают. А самыми популярными политиками, по ихмнению, будут уволенный с поста губернатора Одесской области Михаил Саакашвилисо своей новой партией и изгнанная из "Батькивщины" Надежда Савченко.Но не все украинские политологи носят розовые очки. Есть неочень популярное альтернативное мнение. Его приверженцы считают, что к 2017году Украины в ее нынешнем виде может и не быть. Основа их пессимизма –заявление американского идеолога Збигнева Бжезинского. По словам патриарха американской политики, вНАТО Украину не возьмут, это вопрос принципа. Не войдет Украина и в Евросоюз. Ав Евразийский союз с Россией ее не пустят сами США. Соотечественники Бжезинского, развивая тему, отмечают, что США все же оставят Украину в сфере влияния России. Американцы просто умывают руки, заявиламериканский историк и политолог, экс-советник президента Рейгана Ричард Пайпс.По его мнению, изначально желание Вашингтона ввести Киев в число стран западнойдемократии было искренним. Но сил не хватило. "Уже введены серьезные дляРоссии санкции, но они и так не дают большего результата. Дело не в том, чтоЗапад не хочет. Он не может. Активные действия могут привести к войне", -резюмирует Пайпс.Тут и издание Bloomberg подоспело со своим ежегодным "Гидомпессимиста". По мнению редакции, в числе самых тяжелых для мира событий в2017 году ожидаются сразу несколько брекзитов. Кроме того, в будущем году мирожидает "Ялтинское соглашение" номер два. Германии придетсяпоследовать совету избранного президента США Дональда Трампа и согласитьсяподелить сферы влияния в Восточной Европе.Эксперты издания считают, что в этом случае Путин"отзовет своих хакеров и прекратит вмешательство в дела США и ЕвропейскогоСоюза. В ответ Меркель и Трамп "признают власть России" над Украиной,Сирией и (почему-то) Беларусью. Причем тут Минск, глубокомысленные аналитики непоясняют.Германия, кстати, уже взялась выполнять прогноз Bloomberg.Канцлер Меркель давно не считает нужным тратить энергию на вежливую улыбку вобщении с украинским президентом Порошенко. А с тех пор, как на улицепохолодало, Киеву было прямым текстом сказано, чтобы сам договаривался сМосквой по газовому вопросу. Никакого реверса больше не будет – Европе самойгреться надо. Позже Брюссель нанес еще один удар украинским властям: вступленияв ЕС в обозримом историческом будущем не предвидится. Правда, Киев успокоилинапоминанием: вон, Анкара 60 лет того же ждет – и ничего, живы турки.Соседи с западной стороны тем временем под шумокприсматривают себе участки на украинской территории. Румыния и Венгрия подумываютвернуть себе земли, ставшие украинскими во времена Сталина. В Варшаве вспомнили,что Львов – польский город. Аналитики в связи с этим вспоминают, что еще вначале "майданного" движения на Украине высказывались предположения: вся ситуация спровоцирована Западом, чтобы отобрать часть украинскойземли – а остальное оставить России или удерживать в качестве территории "управляемогохаоса". Теперь же очень похоже, что западные механики готовы к демонтажу.Во всяком случае, Польша уже наращивает военное присутствие на границе.А что же сами украинцы? Если судить по данным опросов, тоотрезвление постепенно наступает. Вот, к примеру, не так давно 65% опрошенныхзаявили, что не хотят восстановления Советского Союза. Но тут же – с какойстороны посмотреть. Например, с такой: 35% украинцев хотели бы восстановления СССР.И эта треть респондентов аргументирует свою позицию. В идее Союза их привлекаетуверенность в завтрашнем дне, высокий уровень социальных гарантий, бесплатное высшееобразование, отсутствие безработицы, стабильность и отсутствие вооруженныхконфликтов. А еще гордость за великую державу. С сегодняшней Украиной такогочувства испытать, конечно, не суждено.

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