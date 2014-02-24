Украина бьется в истерике из-за заявления Ле Пен по Крыму

4 января 2017, среда, 15:14 – ИА СОЧИ-24



Украина бьется в истерике из-за заявления Ле Пен по Крыму

Заявление лидера французской партии "Народный фронт" Марин Ле Пен о законном присоединении Крыма к России вызвало настоящую истерику на Украине. МИД Незалежной даже пообещал закрыть француженке въезд в страну.В дипведомстве заявили, что Ле Пен проявляет неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины. "Подобные заявления, а также действия в нарушение украинского законодательства обязательно будут иметь последствия, как это уже было в случае отдельных французских политиков, которым запрещен въезд в Украину", – говорится в заявлении на сайте МИДа. Также Киев призывает французскую общественность оценить "безответственную риторику одной из претенденток на президентский пост". "Уверены, что Франция как государство-инициатор нормандского процесса и участник Будапештского меморандума 1994 года и в дальнейшем будет оставаться важным партнером Украины и будет способствовать борьбе против российской агрессии", – добавили в ведомстве. Не осталось незамеченным заявление Ле Пен и в Службе безопасности Украины (СБУ). Там подчеркнули, что теперь к француженке, которая ранее не изъявляла особого желания посетить Украину, могут быть применены санкции. "Если официальные личности делают такие заявления, то наша служба и министерство иностранных дел оценивают их и реагируют соответствующим образом. Я не исключаю, что Ле Пен будет закрыт въезд или будут приняты еще какие-то меры, – цитирует представителя СБУ "Обозреватель". – Решение по данному вопросу зависит не только от спецслужбы, но и от МИДа Украины, потому что вопрос касается иностранного гражданина". Меж тем "классическую" реакцию на слова французского политика продемонстрировал депутат Рады Игорь Мосийчук. По его мнению, Ле Пен работает на Кремль. "Ле Пэн своими заявлениями о российском Крыме отрабатывает 30 сребреников от Путина. Она совсем забыла, что именно киевская княжна Анна Ярославна, став королевой Франции, научила ее нацию многому полезному и в том числе принимать ванну, – утверждает политик. – Напомню Ли Пен и ее сторонникам, что Русь была и есть исключительно Киевской! (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написал он в своем Facebook. Ранее Марин Ле Пен заявила, что не считает незаконным присоединение Крыма к России. "Состоялся референдум, жители Крыма захотели присоединиться к России. Я не вижу оснований для того, чтобы ставить этот референдум под сомнение", – подчеркнула она.

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