Украина хочет судить Россию за дружбу

30 декабря 2016, пятница, 16:01 – ИА СОЧИ-24



Украина хочет судить Россию за дружбу

Украина хочет инициировать процесс над Россией в международном суде. Киев обвиняет Москву в том, что она якобы нарушила договор о дружбе, подписанный в 1997 году.Заместитель министраиностранных дел Украины Вадим Пристайко полагает, что Россия нарушила положениядоговора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. "В немнаписано, что Россия уважает территориальную целостность и нерушимостьсуществующих границ. Сейчас мы берем эту статью и несемв международный суд", – сказал дипломат. Он также сообщил, что Киев втечение года готовил соответствующий иск.Ранее начальник Пристайко – глава МИД Украины Павел Климкин – ушел от ответа на вопрос о том,будет ли Киев продлевать действие договора. Документ был подписан 31 мая 1997 года в Киеве, онбыл заключен сроком на десять лети вступил в силу в день обмена ратификационными грамотами. Воктябре 2008-го стороны продлили его еще на десять лет, напоминает РИАНовости.Договор предполагает стратегическое партнерство двухстран "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства,территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров,неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иныеспособы давления".Ставя подписи под документом, стороны обязались не заключать с третьимистранами соглашений, направленных против друг друга, не допускатьиспользования своей территории в ущерб безопасности другой стороны,а также сокращать вооруженные силы и вооружение. При этом, согласнодокументу, Украина и Россия должны обеспечить защиту этнической, культурной,языковой и религиозной самобытности национальных меньшинств на своейтерритории и создать условия для поощрения этой самобытности.В одном из главных пунктов договора отмечалось, чтоРоссия и Украина создадут равные возможности и условиядля изучения русского языка на Украине и украинского языкав России. Именно эти обязательства Киев игнорирует. После сменывласти в стране в 2014 году предпринимаются попытки максимально вытеснитьрусский язык из общественной и социальной сферы. Ставший президентомПетр Порошенко исключил всяческую возможность придания русскому языку статусагосударственного. Все эти два года на Украине активно меняются указатели и таблички,объявления на вокзалах, в аэропортах и метро, переписываются школьныеучебники, зарубежные фильмы дублируются исключительно на украинском языке.Эти скорее политические, чем оправданные какой-тонеобходимостью меры неоднозначно воспринимаются населением и зачастуювстречают сопротивление в русскоязычных областях, особенно в центральных ивосточных регионах Украины. При этом киевские политики, в том числе и президентстраны, сами нередко говорят на русском языке на официальных мероприятиях и международныхвстречах.Новые украинские власти пытались запретить и гастролироссийских артистов, составив черный список невъездныхисполнителей. Причем парадоксальным образом туда попали даже музыканты,родившиеся и выросшие на Украине, среди которых оказалась Наташа Королева.Как писалиDni.Ru, на этой неделе в Верховной раде зарегистрирован законопроект о популяризации и защите русского языка на Украине. Депутаты могут рассмотретьдокумент после зимних каникул. Неожиданный для Украины законопроект внес нарассмотрение Рады депутат от фракции "Оппозиционный блок" ЕвгенийБалицкий. Документ называется "Об обеспечении государственной поддержкимероприятий по развитию, популяризации и защиты русского языка, других языковнациональных меньшинств на Украине".Очереднаяпопытка защитить русский язык на государственном уровне исходит отпарламентского меньшинства и, скорее всего, не будет услышана в Верховной раде.И это при том, что русский на Украине является одним из двухнаиболее распространенных языков – родным его признает треть гражданстраны, а разговаривает на нем постоянно не менее половины жителей Украины.

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