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Украина хочет судить Россию за дружбу

30 декабря 2016, пятница, 16:01 – ИА СОЧИ-24

Украина хочет судить Россию за дружбу
Украина хочет судить Россию за дружбу
Украина хочет инициировать процесс над Россией в международном суде. Киев обвиняет Москву в том, что она якобы нарушила договор о дружбе, подписанный в 1997 году.
Заместитель министра
иностранных дел Украины Вадим Пристайко полагает, что Россия нарушила положения
договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. "В нем
написано, что Россия уважает территориальную целостность и нерушимость
существующих границ. Сейчас мы берем эту статью и несем
в международный суд", – сказал дипломат. Он также сообщил, что Киев в
течение года готовил соответствующий иск.
Ранее начальник Пристайко – глава МИД Украины Павел Климкин – ушел от ответа на вопрос о том,
будет ли Киев продлевать действие договора. Документ был подписан 31 мая 1997 года в Киеве, он
был заключен сроком на десять лет
и вступил в силу в день обмена ратификационными грамотами. В
октябре 2008-го стороны продлили его еще на десять лет, напоминает РИА
Новости.
Договор предполагает стратегическое партнерство двух
стран "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства,
территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров,
неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные
способы давления".
Ставя подписи под документом, стороны обязались не заключать с третьими
странами соглашений, направленных против друг друга, не допускать
использования своей территории в ущерб безопасности другой стороны,
а также сокращать вооруженные силы и вооружение. При этом, согласно
документу, Украина и Россия должны обеспечить защиту этнической, культурной,
языковой и религиозной самобытности национальных меньшинств на своей
территории и создать условия для поощрения этой самобытности.

В одном из главных пунктов договора отмечалось, что
Россия и Украина создадут равные возможности и условия
для изучения русского языка на Украине и украинского языка
в России. Именно эти обязательства Киев игнорирует. После смены
власти в стране в 2014 году предпринимаются попытки максимально вытеснить
русский язык из общественной и социальной сферы. Ставший президентом
Петр Порошенко исключил всяческую возможность придания русскому языку статуса
государственного. Все эти два года на Украине активно меняются указатели и таблички,
объявления на вокзалах, в аэропортах и метро, переписываются школьные
учебники, зарубежные фильмы дублируются исключительно на украинском языке.


Эти скорее политические, чем оправданные какой-то
необходимостью меры неоднозначно воспринимаются населением и зачастую
встречают сопротивление в русскоязычных областях, особенно в центральных и
восточных регионах Украины. При этом киевские политики, в том числе и президент
страны, сами нередко говорят на русском языке на официальных мероприятиях и международных
встречах.

Новые украинские власти пытались запретить и гастроли
российских артистов, составив черный список невъездных
исполнителей. Причем парадоксальным образом туда попали даже музыканты,
родившиеся и выросшие на Украине, среди которых оказалась Наташа Королева.

Как писали
Dni.Ru, на этой неделе в Верховной раде зарегистрирован законопроект о популяризации и защите русского языка на Украине. Депутаты могут рассмотреть
документ после зимних каникул. Неожиданный для Украины законопроект внес на
рассмотрение Рады депутат от фракции "Оппозиционный блок" Евгений
Балицкий. Документ называется "Об обеспечении государственной поддержки
мероприятий по развитию, популяризации и защиты русского языка, других языков
национальных меньшинств на Украине".
Очередная
попытка защитить русский язык на государственном уровне исходит от
парламентского меньшинства и, скорее всего, не будет услышана в Верховной раде.
И это при том, что русский на Украине является одним из двух
наиболее распространенных языков – родным его признает треть граждан
страны, а разговаривает на нем постоянно не менее половины жителей Украины.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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