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Украина и НАТО готовят атаку на Россию

19 января 2017, четверг, 15:31 – ИА СОЧИ-24

Украина и НАТО готовят атаку на Россию
Украина и НАТО готовят атаку на Россию
Верховная рада Украины разрешила допуск вооруженных сил иностранных государств на территорию Украины для проведения совместных учений в 2017 году. Соответствующий законопроект был подписан главой государства Петром Порошенко.
"Указом президента Украины утвержден допуск на территорию Украины подразделения Вооруженных сил США, других государств-членов НАТО", – сказал представитель украинского президента в парламенте страны Артур Герасимов. Сообщается, что основными совместными маневрами украинской армии и подразделений стран НАТО в наступившем году станут учения по программе "Партнерство во имя мира". При этом глава комитета Верховной рады по обороне Сергей Пашинский признался, что на учениях прежде всего будут отрабатываться вопросы противодействия России. В свою очередь, замглавы фракции "Народный фронт" в украинском парламенте Андрей Тетерук заявил, что Киев таким образом готовится к "походу на Москву". "Мы имеем мощные боевые силы, которые каждый день приобретают бесценный опыт, который во время именно таких учений мы передаем нашим странам-партнерам", – сказал он.
На Украине в 2015 году была принята новая военная доктрина. В соответствии с ней страна отказывается от внеблокового статуса. Главной целью документа провозглашается усиление кооперации с Североатлантическим альянсом и полный переход украинской армии на его стандарты к 2020 году.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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