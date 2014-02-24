Украина лишилась соглашения с Россией о достройке АЭС

13 января 2017, пятница, 21:59 – ИА СОЧИ-24



Украина лишилась соглашения с Россией о достройке АЭС

Прекратило действие соглашение между правительством России и Кабмином Украины относительно Хмельницкой АЭС. Достраивать наша страна электростанцию не будет.О прекращении сотрудничествав строительстве третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС сообщает МИДРоссии в официальном заявлении. Соглашение между правительствамиРоссии и Украины было подписано 9 июня 2010 года и ратифицировано ВерховнойРадой 12 января 2011 года.Согласно документу, Россияобеспечивает организацию финансирования необходимого для проектированиястроительства и ввода в эксплуатацию блоков. В 2015 году правительство Украиныинициировало денонсацию соглашения, а Рада поддержала это предложение.Хмельницкая АЭС расположена вгороде Нетешин около речки Горынь. Основное назначение станции – покрытие дефицитаэлектрических мощностей в Западном регионе Украины. АЭС является обособленнымподразделением НАЭК "Энергоатом". В составеэлектростанции уже работают два энергоблока типа ВВЭР-1000 общей мощностью 2000мегаватт. Они были подключены в 1987 и 2004 годах.Как писали Dni.ru, с 2017 года Украина не будет платить России за утилизацию отработавшего ядерного топлива. Об этом заявил в Верховной раде глава Минтопэнерго. Игорь Насалик пояснил, что в стране теперь есть свое хранилище ОЯТ, что позволит полностью диверсифицировать утилизацию.Кроме того Насалик рассказал и о перспективах сотрудничества с американской компанией Westinghouse. По данным министра, Киев рассматривает возможность перевода атомных электростанций на ядерное топливо, поставляемое из США.

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