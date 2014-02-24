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Украина назвала войну с историей уходом от варварства

17 января 2017, вторник, 11:15 – ИА СОЧИ-24

Украина назвала войну с историей уходом от варварства
Украина назвала войну с историей уходом от варварства
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян поручил переименовать ряд морских портов и железнодорожных объектов. По его мнению, исторические названия роднят страну с "варварским Востоком".
В соответствии с законом "О декоммунизации", Владимир Омелян предложил переименовать такие порты, как Ильичевск, Южный и Октябрьск. Названия изменятся у Южной и Юго-Западной железных дорог: министр объяснил это фактически неверной топонимией, так как они находятся на севере и в центре Украины.По словам чиновника, суть реформы сводится к ликвидации всего, что "внушает украинцам мысль о родстве с ордынцами, что они такие же лузеры и рабы, как московиты". "Надеюсь, что переименование украинских железных дорог, морских портов и государственных предприятий положит конец воспоминаниям об оккупации Украины", – написал он в социальной сети Facebook.Министр уверен, что проблема российско-украинских отношений не связана с Владимиром Путиным. "Мы не примем сказок о братских и соседских отношениях", – заявил Омелян. "Граница между Украиной и Россией больше не должна быть границей между странами. Она должна стать разделителем между цивилизацией на Западе и варварством на Востоке. Так было всегда и будет еще долгое время", – написал он. Напомним, что в 2015 году украинское правительство приняло закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики на территории страны. Предполагается, что под действие документа подпадают города и улицы, названные в честь советских государственных деятелей.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 13:28
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На Комсомольском мосту в Волгограде произошел взрыв..»

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Житель Бабушкинского района Вологодской области признан виновным в убийстве случайной знакомой, передает Flashnord..»

сегодня, 12:58
Политологи прокомментировали рейтинг законотворцев

Рейтинг законотворцев стал еще одним подтверждением курса на качество законов, взятого Госдумой седьмого созыва. Данные, опубликованные "Институтом социально-экономических и политических исследований" (ИСЭПИ), говорят в пользу того, что парламент работает ради результата, а не для галочки, сделали вывод эксперты...»

сегодня, 12:31
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сегодня, 12:15
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сегодня, 12:13
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Выступая на пресс-конференции, министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о попытках вербовки американскими спецслужбами российских дипломатов..»
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