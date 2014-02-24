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Украина объявила войну лекарствам из России
5 апреля 2017, среда, 11:14 – СОЧИ-24
Предложенные исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяной Супрун санкции должны коснуться не
только медицинских препаратов российского производства. Под запрет попадут и те
лекарства, которые изготавливают в других странах, а в России только фасуют. Самое мягкое выражение, использованное фармацевтами и медиками
в отношении идеи главы Минздрава, – "нецелесообразно". В группу риска
попадают, в частности, препараты от туберкулеза и ноотропные средства,
назначаемые при нарушениях мозгового кровообращения, западные аналоги которых
значительно дороже российских.Производимые в России лекарства эффективны, проверены и, главное – намного дешевле, подчеркнул глава независимого профсоюза работников
скорой помощи Запорожья Анатолий Сидоренко. А главу Региональной ассоциации
пациентов Днепропетровской области Ларису Бабич планируемый запрет возмутил."Даже если брать условный парацетамол, то импортный, из
Европы, будет в разы дороже того, что привезен из России. Другие, как, например,
тот же "Пенталгин", производят только в России. А еще в России синтезировали
препарат против мультирезистентного туберкулеза, который не лечится никакими
другими лекарствами", – цитирует Бабич агентство "Вести-Украина".
По ее словам, это общечеловеческое достояние, не имеющее привязки к стране, путь
к здоровью – "а какая-то Супрун хочет его отобрать". Есть, правда, и другие мнения: в частности, главврач
больницы скорой помощи Каменского Сергей Васильченко считает, что в России
производится не так уж много оригинальных препаратов, а "украинские
пациенты давно привыкли пользоваться западными средствами". Однако и он
признает, что демарш Минздрава – политический.По данным украинского издания, курьеры, занимающиеся
перевозкой посылок из Москвы в Киев, говорят, что доставку лекарств у
них заказывают довольно часто. Клиентам это обходится от 50 до 300% от стоимости
медикамента. Если запрет все же введут, то в наценку – и без того немалую –
включат надбавку за риск. Причем перевозчики убеждены, что больше всего заработают на этом те, кто вводит подобные ограничения.
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