Украина объявила войну лекарствам из России

5 апреля 2017, среда, 11:14 – СОЧИ-24



Украина объявила войну лекарствам из России

Украинцы возмущены новой инициативой своего Минздрава. Ведомство решило запретить поставку в страну медикаментов из России. Специалисты уверены, что такой шаг дорого обойдется пациентам.Предложенные исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяной Супрун санкции должны коснуться нетолько медицинских препаратов российского производства. Под запрет попадут и телекарства, которые изготавливают в других странах, а в России только фасуют. Самое мягкое выражение, использованное фармацевтами и медикамив отношении идеи главы Минздрава, – "нецелесообразно". В группу рискапопадают, в частности, препараты от туберкулеза и ноотропные средства,назначаемые при нарушениях мозгового кровообращения, западные аналоги которыхзначительно дороже российских.Производимые в России лекарства эффективны, проверены и, главное – намного дешевле, подчеркнул глава независимого профсоюза работниковскорой помощи Запорожья Анатолий Сидоренко. А главу Региональной ассоциациипациентов Днепропетровской области Ларису Бабич планируемый запрет возмутил."Даже если брать условный парацетамол, то импортный, изЕвропы, будет в разы дороже того, что привезен из России. Другие, как, например,тот же "Пенталгин", производят только в России. А еще в России синтезировалипрепарат против мультирезистентного туберкулеза, который не лечится никакимидругими лекарствами", – цитирует Бабич агентство "Вести-Украина".По ее словам, это общечеловеческое достояние, не имеющее привязки к стране, путьк здоровью – "а какая-то Супрун хочет его отобрать". Есть, правда, и другие мнения: в частности, главврачбольницы скорой помощи Каменского Сергей Васильченко считает, что в Россиипроизводится не так уж много оригинальных препаратов, а "украинскиепациенты давно привыкли пользоваться западными средствами". Однако и онпризнает, что демарш Минздрава – политический.По данным украинского издания, курьеры, занимающиесяперевозкой посылок из Москвы в Киев, говорят, что доставку лекарств уних заказывают довольно часто. Клиентам это обходится от 50 до 300% от стоимостимедикамента. Если запрет все же введут, то в наценку – и без того немалую –включат надбавку за риск. Причем перевозчики убеждены, что больше всего заработают на этом те, кто вводит подобные ограничения.

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