Украина оказалась в неловком положении

Киев оказался в неловком положении после освобождения журналиста Романа Цимбалюка. Официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца заявила, что корреспондента отпустили благодаря сотрудникам ведомства, однако тот поблагодарил ее российскую коллегу Марию Захарову. В своем аккаунте в соцсети Twitter Марьяна Беца назвала задержание Романа Цимбалюка провокацией со стороны России. Позже она сообщила, что журналиста освободили "благодаря консулам Украины", которые делают "все возможное и невозможное для своих граждан в стране-агрессоре".Ситуацию прокомментировала и представитель российского МИДа Мария Захарова. "Роман Цимбалюк, видела пост про твое задержание. Разбираемся. В обиду не дадим. Держись там!" – написала она в Facebook. Украинца задержали по обращению людей, "которые пожаловались на крики", добавила дипломат.Освобожденный Цимбалюк заявил в видеообращении, что за него вступилась Захарова. Также он поблагодарил украинского консула. Недавно журналист пожаловался в Facebook, что сотрудники полиции МГУ задержали его во время интервью с аспирантом, вывесившим украинский флаг из общежития в годовщину воссоединения России с Крымом. "Не сработала аккредитация МИД России. Говорят, что мы выкрикивали лозунги, а может и проводили митинг", – написал он. Напомним, что ранее украинские СМИ сообщили о задержании в Одессе сотрудника телеканала "Россия 1" по обвинению в шпионаже. Вскоре руководство медиахолдинга опровергло информацию, пояснив, что "корреспондентов там не было".
Россельхознадзор не планирует отменять ограничения на поставку турецких томатов, огурцов, яблок, груш, а также индейки, курицы и других продуктов. Все это производится и в России, а снятие эмбарго может нанести ущерб отечественным бизнесменам...»
Киев оказался в неловком положении после освобождения журналиста Романа Цимбалюка. Официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца заявила, что корреспондента отпустили благодаря сотрудникам ведомства, однако тот поблагодарил ее российскую коллегу Марию Захарову...»
Россельхознадзор не планирует отменять ограничения на поставку турецких томатов, огурцов, яблок, груш, а также индейки, курицы и других продуктов. Все это производится и в России, а снятие эмбарго может нанести ущерб отечественным бизнесменам...»
Киев оказался в неловком положении после освобождения журналиста Романа Цимбалюка. Официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца заявила, что корреспондента отпустили благодаря сотрудникам ведомства, однако тот поблагодарил ее российскую коллегу Марию Захарову...»