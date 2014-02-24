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Украина оставит Европу без российского газа

31 января 2017, вторник, 14:58 – ИА СОЧИ-24

Украина оставит Европу без российского газа
Украина оставит Европу без российского газа
Киев может не выполнить в полном объеме свои обязательства перед европейскими партнерами по транзиту российского газа. Дело в том, что в украинских хранилищах аномально низкий объем запасов голубого топлива.
Если этой зимой в Европе еще раз ударят сильные морозы, то
некоторые государства Старого Света могут остаться без достаточных запасов
газа. Причем, произойдет это не по вине России. Председатель правления
"Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что при подготовке к этой зиме
Украина создала в своих подземных хранилищах аномально низкий объем запасов
газа. При этом отбор начала раньше, чем обычно, и ведет его очень интенсивно. Кроме
того, в случае серьезного длительного похолодания производительности хранилищ
может не хватить для покрытия Украиной внутренних потребностей.
В интервью "Российской газете" Миллер также отметил,
что с начала этой зимы "Газпром" установил почти два десятка рекордов
суточных поставок газа в дальнее зарубежье. И это говорит о том, что российский
газ востребован на европейском рынке. "Спрос на него стремительно растет.
Доля потребления российского газа в общем объеме в Европе достигла
исторического максимума – 34%", – констатировал глава "Газпрома".
Между тем цены на российское голубое топливо для европейских
потребителей будут только расти. Об этом недавно говорил замначальника
департамента "Газпром экспорта" Михаил Мальгин. В качестве
положительных факторов он обозначил нефть, которая росла в цене, и ситуацию на спотовых рынках, где, по мнению Мальгина, сложился
правильный баланс спроса и предложения на газ. Тем временем газовые проблемы в отношениях России и Украины вышли на международный уровень. В середине января 2017 года "Нафтогаз" отказался выплачивать
"Газпрому" 5,3 миллиарда долларов штрафа за невыбор газа по правилу
"бери или плати" до решения Стокгольмского суда. В ответ на это в Госдуме
России предложили перекрыть поставки голубого топлива на Украину и начать арест украинского имущества на территории России. По мнению депутата Виталия Милонова, только
так можно заставить Киев платить. "Раз
Украина не отдает долг, значит, надо начать изымать ее имущество на территории
России, ограничить подачу газа", – сказал парламентарий.
С ноября 2015 года Украина прекратила покупать российский
газ напрямую, отдав предпочтение реверсу из Европы. Киев не устраивала цена,
которую предложила Москва. Тем не менее при прокачке российского голубого топлива в Европу
Украина обязана купить определенный объем газа или заплатить за
отказ от покупки.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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