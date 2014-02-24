Украина оставит Европу без российского газа

31 января 2017, вторник, 14:58 – ИА СОЧИ-24



Украина оставит Европу без российского газа

Киев может не выполнить в полном объеме свои обязательства перед европейскими партнерами по транзиту российского газа. Дело в том, что в украинских хранилищах аномально низкий объем запасов голубого топлива.Если этой зимой в Европе еще раз ударят сильные морозы, тонекоторые государства Старого Света могут остаться без достаточных запасовгаза. Причем, произойдет это не по вине России. Председатель правления"Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что при подготовке к этой зимеУкраина создала в своих подземных хранилищах аномально низкий объем запасовгаза. При этом отбор начала раньше, чем обычно, и ведет его очень интенсивно. Крометого, в случае серьезного длительного похолодания производительности хранилищможет не хватить для покрытия Украиной внутренних потребностей.В интервью "Российской газете" Миллер также отметил,что с начала этой зимы "Газпром" установил почти два десятка рекордовсуточных поставок газа в дальнее зарубежье. И это говорит о том, что российскийгаз востребован на европейском рынке. "Спрос на него стремительно растет.Доля потребления российского газа в общем объеме в Европе достиглаисторического максимума – 34%", – констатировал глава "Газпрома".Между тем цены на российское голубое топливо для европейскихпотребителей будут только расти. Об этом недавно говорил замначальникадепартамента "Газпром экспорта" Михаил Мальгин. В качествеположительных факторов он обозначил нефть, которая росла в цене, и ситуацию на спотовых рынках, где, по мнению Мальгина, сложилсяправильный баланс спроса и предложения на газ. Тем временем газовые проблемы в отношениях России и Украины вышли на международный уровень. В середине января 2017 года "Нафтогаз" отказался выплачивать"Газпрому" 5,3 миллиарда долларов штрафа за невыбор газа по правилу"бери или плати" до решения Стокгольмского суда. В ответ на это в ГосдумеРоссии предложили перекрыть поставки голубого топлива на Украину и начать арест украинского имущества на территории России. По мнению депутата Виталия Милонова, толькотак можно заставить Киев платить. "РазУкраина не отдает долг, значит, надо начать изымать ее имущество на территорииРоссии, ограничить подачу газа", – сказал парламентарий.С ноября 2015 года Украина прекратила покупать российскийгаз напрямую, отдав предпочтение реверсу из Европы. Киев не устраивала цена,которую предложила Москва. Тем не менее при прокачке российского голубого топлива в ЕвропуУкраина обязана купить определенный объем газа или заплатить заотказ от покупки.

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