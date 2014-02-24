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Украина отправляет пенсионеров воевать в Донбасс

14 марта 2017, вторник, 17:14 – ИА СОЧИ-24

Украина отправляет пенсионеров воевать в Донбасс
Украина отправляет пенсионеров воевать в Донбасс
Министр обороны Украины Степан Полторак придумал способ увеличения численности вооруженных сил страны. Руководитель военного ведомства призвал вернуться на службу пенсионеров, давно уволенных в запас.
Об этом Полторак заявил во время официальных мероприятий Минобороны Украины по случаю празднования Дня украинского добровольца в Киеве. "Хочу обратиться к офицерам запаса, офицерам, которые находятся на пенсии, которые прослужили Украине 20-25 лет, получили пенсии, жилье – чтобы вы взяли на себя пример добровольцев", – заявил министр. По его словам, пребывающие в запасе офицеры, которые тем не менее имеют хорошее здоровье, могли бы вернуться на службу в Вооруженные силы Украины. При этом глава украинского военного ведомства подчеркнул, что в настоящее время в зоне так называемой антитеррористической операции в Донбассе (АТО) несут службу около 40 тысяч человек. "И все они добровольцы", – подчеркнул Полторак.Тем не менее в январе этого года стало известно, что в вооруженных силах Украины готовятся насильно мобилизовать выпускников военных кафедр гражданских вузов. Как сообщалось, всех их могут отправить в зону ведения боевых действий в Донбассе. Как заявил представитель Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Олег Паранич, первыми будут мобилизованы выпускники танковых и артиллерийских курсов, командиры взводов, а также политологи и психологи.
И это при том, что еще в декабре президент Украины Петр Порошенко заявил в ходе своего визита в Тернопольскую область, что Украина полностью перешла на комплектование армии по добровольческому принципу. "Мы полностью перешли, и сегодня на фронте есть только воины-контрактники. Я полностью остановил мобилизацию, и никого уже в шею на защиту Украины мы не гоним", – сказал тогда глава украинского государства. Стоит отметить, что с начала так называемой антитеррористической операции в Донбассе и сопутствующих ей мероприятий по массовой мобилизации в Россию с Украины бежали более миллиона человек. При этом несколько сотен тысяч из них – мужчины призывного возраста, которые покинули страну из-за опасности быть призванными в армию. Свои действия они объясняют тем, что не хотят подчиняться преступным указам киевских властей и участвовать в убийствах мирных жителей.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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В Варшаве у здания МИД прогремел взрыв

В Варшаве у въезда в подземную парковку неподалеку от здания министерства иностранных дел Польши взорвался автомобиль..»

вчера, 21:46
Навальный мечтает о новом митинге в Москве

Российский оппозиционер Алексей Навальный хочет провести в Москве митинг против коррупции..»

вчера, 21:28
Налетчики в масках ограбили ювелирный на востоке Москвы

На востоке столицы двое неизвестных в масках ограбили на ювелирный магазин..»

вчера, 21:15
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Постпред России при НАТО Александр Грушко может занять пост постоянного представителя страны при ООН..»

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Писатель Веллер оскандалился на телевидении

Скандальный инцидент произошел на съемках политического ток-шоу "Право голоса". Писатель Михаил Веллер в ходе обсуждения проблем русских в Прибалтике не совладал со своими эмоциями...»

вчера, 21:13
При столкновении маршрутки и фуры пострадали пассажиры

В Мытищинском районе Подмосковья столкнулись большегруз MAN и маршрутка..»

вчера, 20:59
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