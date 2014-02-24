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Украина под шумок хочет нагадить России в ООН

22 февраля 2017, среда, 08:44 – ИА СОЧИ-24

Украина под шумок хочет нагадить России в ООН
Украина под шумок хочет нагадить России в ООН
Пока политический мир приходит в себя от новости о смерти российского постпреда при ООН Виталия Чуркина, Киев предложил лишить Москву права вето в Совете Безопасности. Глава украинского МИДа призвал сделать это как можно скорее.
"Нам необходимо срочно реформировать Совет
Безопасности, чтобы прекратить злоупотребление правом вето. Он должен быть способен эффективно реагировать на кровавые конфликты вне
зависимости от возможного присутствия стороны конфликта за этим столом в качестве
постоянного члена Совета Безопасности", – заявил Павел Климкин на заседании Совбеза.
По словам главы МИД Украины, должны быть установлены четкие
правила для реализации соответствующего положения устава ООН. В документе говорится, что "сторона, участвующая в
споре, должна воздержаться от голосования при принятии решения" в Совете
Безопасности, напомнил он. Недопустимо, что это правило
"продолжает игнорироваться вопиющим образом", добавил министр.
Кроме того, украинский чиновник по привычке выступил с порцией
обвинений в адрес Кремля. По словам Климкина, Россия осуществляет
"агрессию против Украины", а ее целью является
подрыв "европейского и трансатлантического единства", передает ТАСС.
Тема вето является причиной серьезных споров при обсуждении
реформы Совбеза ООН. Позицию России в этом вопросе отстаивал Виталий Чуркин.
Он указывал на неприемлемость любых идей, ведущих к ущемлению права
вето, которым наделены пять постоянных членов СБ.
После смерти Чуркина Киев пытается насолить Москве в ООН. Во вторник, 21 февраля, официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщила, что Украина заблокировала принятие заявления
председателя Совбеза, посвященное постпреду России.
Такое поведение вызвало волну возмущения. "Украина фактически
заблокировала заявление председателя Совета Безопасности ООН в связи с кончиной
посла Чуркина. Позорно", – написал в соцсети австрийский политолог Герхард Манготт.
Киев тут же оправдался за отказ проголосовать
за резолюцию. Как заявили в украинском МИДе, предложение России предусматривало
проведение дополнительного заседания в рамках организации. "Таких случаев
никогда не было в истории ООН", – пояснила пресс-секретарь
внешнеполитического ведомства Украины Марьяна Беца.
Напомним, что Виталий Чуркин скончался 20 февраля. Дипломат умер
на рабочем месте в Нью-Йорке за день до 65-летия. Он был одним из самых
ярких представителей отечественной внешнеполитической когорты. Занимая
пост постоянного представителя при ООН, Чуркин отстаивал интересы нашей страны перед
Западом.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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