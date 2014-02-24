Украина под шумок хочет нагадить России в ООН

22 февраля 2017, среда, 08:44 – ИА СОЧИ-24



Украина под шумок хочет нагадить России в ООН

Пока политический мир приходит в себя от новости о смерти российского постпреда при ООН Виталия Чуркина, Киев предложил лишить Москву права вето в Совете Безопасности. Глава украинского МИДа призвал сделать это как можно скорее."Нам необходимо срочно реформировать СоветБезопасности, чтобы прекратить злоупотребление правом вето. Он должен быть способен эффективно реагировать на кровавые конфликты внезависимости от возможного присутствия стороны конфликта за этим столом в качествепостоянного члена Совета Безопасности", – заявил Павел Климкин на заседании Совбеза.По словам главы МИД Украины, должны быть установлены четкиеправила для реализации соответствующего положения устава ООН. В документе говорится, что "сторона, участвующая вспоре, должна воздержаться от голосования при принятии решения" в СоветеБезопасности, напомнил он. Недопустимо, что это правило"продолжает игнорироваться вопиющим образом", добавил министр.Кроме того, украинский чиновник по привычке выступил с порциейобвинений в адрес Кремля. По словам Климкина, Россия осуществляет"агрессию против Украины", а ее целью являетсяподрыв "европейского и трансатлантического единства", передает ТАСС.Тема вето является причиной серьезных споров при обсужденииреформы Совбеза ООН. Позицию России в этом вопросе отстаивал Виталий Чуркин.Он указывал на неприемлемость любых идей, ведущих к ущемлению прававето, которым наделены пять постоянных членов СБ.После смерти Чуркина Киев пытается насолить Москве в ООН. Во вторник, 21 февраля, официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщила, что Украина заблокировала принятие заявленияпредседателя Совбеза, посвященное постпреду России.Такое поведение вызвало волну возмущения. "Украина фактическизаблокировала заявление председателя Совета Безопасности ООН в связи с кончинойпосла Чуркина. Позорно", – написал в соцсети австрийский политолог Герхард Манготт.Киев тут же оправдался за отказ проголосоватьза резолюцию. Как заявили в украинском МИДе, предложение России предусматривалопроведение дополнительного заседания в рамках организации. "Таких случаевникогда не было в истории ООН", – пояснила пресс-секретарьвнешнеполитического ведомства Украины Марьяна Беца.Напомним, что Виталий Чуркин скончался 20 февраля. Дипломат умерна рабочем месте в Нью-Йорке за день до 65-летия. Он был одним из самыхярких представителей отечественной внешнеполитической когорты. Занимаяпост постоянного представителя при ООН, Чуркин отстаивал интересы нашей страны передЗападом.

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