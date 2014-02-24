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Украина под шумок хочет нагадить России в ООН
22 февраля 2017, среда, 08:44 – ИА СОЧИ-24
"Нам необходимо срочно реформировать Совет
Безопасности, чтобы прекратить злоупотребление правом вето. Он должен быть способен эффективно реагировать на кровавые конфликты вне
зависимости от возможного присутствия стороны конфликта за этим столом в качестве
постоянного члена Совета Безопасности", – заявил Павел Климкин на заседании Совбеза.
По словам главы МИД Украины, должны быть установлены четкие
правила для реализации соответствующего положения устава ООН. В документе говорится, что "сторона, участвующая в
споре, должна воздержаться от голосования при принятии решения" в Совете
Безопасности, напомнил он. Недопустимо, что это правило
"продолжает игнорироваться вопиющим образом", добавил министр.
Кроме того, украинский чиновник по привычке выступил с порцией
обвинений в адрес Кремля. По словам Климкина, Россия осуществляет
"агрессию против Украины", а ее целью является
подрыв "европейского и трансатлантического единства", передает ТАСС.
Тема вето является причиной серьезных споров при обсуждении
реформы Совбеза ООН. Позицию России в этом вопросе отстаивал Виталий Чуркин.
Он указывал на неприемлемость любых идей, ведущих к ущемлению права
вето, которым наделены пять постоянных членов СБ.
После смерти Чуркина Киев пытается насолить Москве в ООН. Во вторник, 21 февраля, официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщила, что Украина заблокировала принятие заявления
председателя Совбеза, посвященное постпреду России.
Такое поведение вызвало волну возмущения. "Украина фактически
заблокировала заявление председателя Совета Безопасности ООН в связи с кончиной
посла Чуркина. Позорно", – написал в соцсети австрийский политолог Герхард Манготт.
Киев тут же оправдался за отказ проголосовать
за резолюцию. Как заявили в украинском МИДе, предложение России предусматривало
проведение дополнительного заседания в рамках организации. "Таких случаев
никогда не было в истории ООН", – пояснила пресс-секретарь
внешнеполитического ведомства Украины Марьяна Беца.
Напомним, что Виталий Чуркин скончался 20 февраля. Дипломат умер
на рабочем месте в Нью-Йорке за день до 65-летия. Он был одним из самых
ярких представителей отечественной внешнеполитической когорты. Занимая
пост постоянного представителя при ООН, Чуркин отстаивал интересы нашей страны перед
Западом.
Источник:
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