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Украина подала в суд на Россию
16 января 2017, понедельник, 18:01 – ИА СОЧИ-24
Историческое решение Петр Порошенко озвучил на встрече с "уполномоченным президента по делам крымскотатарского народа"
Мустафой Джемилевым. Известные политики согласились, что Россия нарушает Конвенцию
о противодействии финансированию терроризма и Конвенцию о ликвидации всех форм
расовой дискриминации."Три года Российская Федерация грубо нарушает
международное право, три года осуществляет незаконную аннексию Крыма,
незаконную оккупацию востока нашей страны на территории Донецкой и Луганской
областей, реализует политику уничтожения и дискриминации в Крыму", -
цитирует украинского президента издание Корреспондент.net.Как сообщается, иск касается обстрелов Мариуполя в январе
2015 года, автобуса на блокпосту возле Волновахи в январе 2015-го, а также
Краматорска в феврале того же года. В том же перечне сбитый над Донбассом
малайзийский "Боинг" МН17. Издание напоминает, что в ноябре трибунал
в Гааге назвал ситуацию в Крыму "войной". После чего в России
заявили, что Международный суд не оправдал возложенных на него надежд, и Москва
вышла из Римского статута.Что касается нынешнего иска Киева, то Порошенко надеется
привлечь Москву к ответственности за "незаконную конфискацию Россией
украинского имущества, украинских месторождений, захват украинских платформ,
препятствия рыболовству, нанесение экологического ущерба и другие процессы,
которые повлекли вред Украине в аннексированном Крыму и оккупированном Донбассе".
В то же время, как отмечают наблюдатели, сегодняшняя
политика Киева – это повсеместное нарушение прав человека и публичная ложь. ВСУ,
Нацгвардия Украины и карательные батальоны украинского МВД уничтожают
гражданское население Донбасса. Кроме того, несогласных с политикой властей держат
в застенках СБУ либо убивают. МИД России с весны 2014 года ведет Белую книгу
военных преступлений Украины против собственного народа.
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