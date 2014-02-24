Украина подала в суд на Россию

16 января 2017, понедельник, 18:01 – ИА СОЧИ-24



Украина подала в суд на Россию

Президент Украины поручил подготовить иск в Международный суд ООН в Гааге. Иск касается "преступлений" России. В список включены обстрелы Мариуполя и Краматорска, а также крушение малайзийского "Боинга".Историческое решение Петр Порошенко озвучил на встрече с "уполномоченным президента по делам крымскотатарского народа"Мустафой Джемилевым. Известные политики согласились, что Россия нарушает Конвенциюо противодействии финансированию терроризма и Конвенцию о ликвидации всех формрасовой дискриминации."Три года Российская Федерация грубо нарушаетмеждународное право, три года осуществляет незаконную аннексию Крыма,незаконную оккупацию востока нашей страны на территории Донецкой и Луганскойобластей, реализует политику уничтожения и дискриминации в Крыму", -цитирует украинского президента издание Корреспондент.net.Как сообщается, иск касается обстрелов Мариуполя в январе2015 года, автобуса на блокпосту возле Волновахи в январе 2015-го, а такжеКраматорска в феврале того же года. В том же перечне сбитый над Донбассоммалайзийский "Боинг" МН17. Издание напоминает, что в ноябре трибуналв Гааге назвал ситуацию в Крыму "войной". После чего в Россиизаявили, что Международный суд не оправдал возложенных на него надежд, и Москвавышла из Римского статута.Что касается нынешнего иска Киева, то Порошенко надеетсяпривлечь Москву к ответственности за "незаконную конфискацию Россиейукраинского имущества, украинских месторождений, захват украинских платформ,препятствия рыболовству, нанесение экологического ущерба и другие процессы,которые повлекли вред Украине в аннексированном Крыму и оккупированном Донбассе".В то же время, как отмечают наблюдатели, сегодняшняяполитика Киева – это повсеместное нарушение прав человека и публичная ложь. ВСУ,Нацгвардия Украины и карательные батальоны украинского МВД уничтожаютгражданское население Донбасса. Кроме того, несогласных с политикой властей держатв застенках СБУ либо убивают. МИД России с весны 2014 года ведет Белую книгувоенных преступлений Украины против собственного народа.

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