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Украина поддержала подлый удар Трампа
7 апреля 2017, пятница, 15:43 – СОЧИ-24
Украинскому МИДу вторит и секретарь Совета национальной
безопасности и обороны Александр Турчинов. Он считает атаку крылатыми ракетами
США по военному объекту в Сирии адекватной и своевременной реакцией на
применение Башаром Асадом химического оружия против гражданского населения. Турчинов,
сделавший это заявление на встрече с заместителем Генерального секретаря НАТО,
не преминул назвать президента Сирии союзником России.Между тем атаку США на сирийский аэродром в России называют
провокацией и актом агрессии. Американские военные без согласия международного
сообщества выпустили в ночь на 7 апреля более 50 крылатых ракет
"Томагавк" по сирийским правительственным целям. В Вашингтоне
заявили, что пошли на этот шаг в ответ на химическую атаку в провинции Идлиб 4
апреля, жертвой которой стали десятки мирных жителей.
Во время обстрела аэропорта сирийских правительственных сил
в провинции Хомс погибли 10 военных и 9
мирных жителей, также есть пострадавшие. Сирийское командование сообщило о значительном материальном ущербе. По некоторым данным, все находившиеся на авиабазе военные
самолеты уничтожены. Пока не подтвердилась информация о том, были ли на этой
базе российские военные.
Между тем атаку, совершенную в обход международных норм,
поддержали лидеры европейских государств, в частности, Великобритании, Франции
и Германии. Ответственность за авиаудары США по базе режима в Сирии несет
президент Башар Асад, заявили канцлер Германии Ангела Меркель и президент
Франции Франсуа Олланд. Об этом говорится в коммюнике по итогам их телефонного
разговора. Правительство Великобритании заявило, что "полностью
поддерживает" ракетный удар. Поддержку Дональду Трампу после удара по
Сирии также выразили Турция, Австралия, Саудовская Аравия, Израиль и Япония.
Россия назвала ракетную атаку актом агрессии и заявила, что
приостанавливает действие Меморандума с США о предотвращении инцидентов и
обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии. Тем временем стало известно о том, что Россия направила к берегам Сирии фрегат "Адмирал Григорович" с ракетами "Калибр" на борту.
Об этом сообщают турецкие СМИ и публикуют фото, проходящего через пролив Босфор
российского военного корабля.
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