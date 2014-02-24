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Украина поглумилась над смертью Чуркина
21 февраля 2017, вторник, 09:00 – ИА СОЧИ-24
Не остался в стороне от общей истерии и лидер Радикальной
партии Олег Ляшко. "На смерть Чуркина: гореть в аду всем, кто против
Украины", – сообщил он на своей странице в Facebook. Однако подписчики не поддержали политика и назвали его слова оскорбительными. Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко был
более сдержан в комментариях. Он заявил, что "не преувеличивал бы личную
роль" Чуркина. "Думать, что его личная роль в этой должности была чем-то
отличным от позиции России, которую он представлял, было бы неправильно", – цитирует дипломата Hromadske.ua.Он отметил, что знал российского коллегу много лет,
"хотя и не близко". По словам Ельченко, "были попытки наладить контакт", но они не привели к изменению риторики Чуркина. "В дипломатии есть
такое правило – если не согласен с тем, что тебе предлагают, идешь в отставку.
Чуркин так не решил", – заявил постпред.В целом о реакции украинской общественности на смерть Виталия
Чуркина рассказал блогер Анатолий Шарий. По его словам, в Киеве эта новость вызвала "истеричное веселье". "Не бывает
такого, чтобы нормальный, адекватный человек начинал радоваться чужой смерти.
То, что происходит – ненормально", – подчеркнул Шарий. Между тем политики скорбят об ушедшем коллеге. Его вечный оппонент экс-постпред
США при ООН Саманта Пауэр выразила соболезнования. "Опустошена уходом
российского постпреда при ООН Виталия Чуркина. Маэстро дипломатии и глубоко
неравнодушный человек, который делал все что мог для преодоления разногласий
между США и Россией", – написала она на своей странице в Twitter. "Несмотря на то что мы немного служили вместе, я очень
ценил возможность работать с ним. Мне будет очень не хватать его понимания
ситуации, мастерства и дружбы", – цитирует РИА Новости
генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.Напомним, что Виталий Чуркин скончался на рабочем месте в Нью-Йорке за день до своего 65-летия. МИД России выразил соболезнования
родным и близким постпреда.
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