ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Украина поглумилась над смертью Чуркина

21 февраля 2017, вторник, 09:00 – ИА СОЧИ-24

Украина поглумилась над смертью Чуркина
Украина поглумилась над смертью Чуркина
Киев оскорбил память постоянного представителя России в ООН Виталия Чуркина. Украинские политики и общественные деятели обрадовались его смерти и принялись оставлять глумливые комментарии в соцсетях.
Не остался в стороне от общей истерии и лидер Радикальной
партии Олег Ляшко. "На смерть Чуркина: гореть в аду всем, кто против
Украины", – сообщил он на своей странице в Facebook. Однако подписчики не поддержали политика и назвали его слова оскорбительными. Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко был
более сдержан в комментариях. Он заявил, что "не преувеличивал бы личную
роль" Чуркина. "Думать, что его личная роль в этой должности была чем-то
отличным от позиции России, которую он представлял, было бы неправильно", – цитирует дипломата Hromadske.ua.Он отметил, что знал российского коллегу много лет,
"хотя и не близко". По словам Ельченко, "были попытки наладить контакт", но они не привели к изменению риторики Чуркина. "В дипломатии есть
такое правило – если не согласен с тем, что тебе предлагают, идешь в отставку.
Чуркин так не решил", – заявил постпред.В целом о реакции украинской общественности на смерть Виталия
Чуркина рассказал блогер Анатолий Шарий. По его словам, в Киеве эта новость вызвала "истеричное веселье". "Не бывает
такого, чтобы нормальный, адекватный человек начинал радоваться чужой смерти.
То, что происходит – ненормально", – подчеркнул Шарий. Между тем политики скорбят об ушедшем коллеге. Его вечный оппонент экс-постпред
США при ООН Саманта Пауэр выразила соболезнования. "Опустошена уходом
российского постпреда при ООН Виталия Чуркина. Маэстро дипломатии и глубоко
неравнодушный человек, который делал все что мог для преодоления разногласий
между США и Россией", – написала она на своей странице в Twitter. "Несмотря на то что мы немного служили вместе, я очень
ценил возможность работать с ним. Мне будет очень не хватать его понимания
ситуации, мастерства и дружбы", – цитирует РИА Новости
генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.Напомним, что Виталий Чуркин скончался на рабочем месте в Нью-Йорке за день до своего 65-летия. МИД России выразил соболезнования
родным и близким постпреда.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 19:15
Киев нелепо оправдался за нападки на Чуркина

В Киеве начали оправдываться за свой отказ проголосовать за внесенную Россией на рассмотрение Совбеза ООН резолюцию по поводу смерти дипломата Виталия Чуркина. Как заявили в МИД Украины, предложение России предусматривало проведение дополнительного заседания в рамках организации...»

сегодня, 18:30
"Толстые" и "страшные" стюардессы обвинили "Аэрофлот" в дискриминации

Бортпроводницы "Аэрофлота" заявили, что в авиакомпании началась "борьба за стройность". Не прошедшие у руководства фейс-контроль стюардессы обратились в суд с жалобой на нарушение прав работников...»

сегодня, 18:14
В Москве возмутились русофобом Трампа

Первый зампред Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич раскритиковал назначение генерал-лейтенанта Герберта Макмастера советником президента США по нацбезопасности. Как полагает сенатор, это говорит о намерении Белого дома продолжить агрессивную политику в отношении Москвы...»

сегодня, 17:59
Порошенко рисуется перед Трампом

Заявления Петра Порошенко о новых санкциях в отношении России – рисовка перед Западом. Украинский президент пытается набрать очки перед важной для него встречей с Дональдом Трампом...»

сегодня, 17:45
Опиум для народа нашли в ядовитых улитках

Американские ученые из университета Юты обнаружили особый компонент в яде морских улиток-конусов. Согласно исследованию, особое вещество по своему действию схоже с опиоидными анальгетиками...»

сегодня, 17:44
Под Москвой случилось смертельное ДТП

В Зарайском районе Подмосковья произошло серьезное ДТП..»

сегодня, 16:44
Киев испугался экологической катастрофы

Остановка шахт в Донбассе грозит экологической катастрофой. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что при таком развитии ситуации будет прекращено откачивание воды...»

сегодня, 16:31
Берлин травит оппозицию за тайные переговоры с Москвой

Руководство партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) ничего не знало о визите своего лидера в Москву. Тем более не обладали информацией о поездке Фрауке Петри в Россию власти ФРГ. Немецкие СМИ возмущены подобными "сепаратными" переговорами – особенно с такими "спорными" партнерами, как Вячеслав Володин и Владимир Жириновский...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 19:15
Киев нелепо оправдался за нападки на Чуркина

В Киеве начали оправдываться за свой отказ проголосовать за внесенную Россией на рассмотрение Совбеза ООН резолюцию по поводу смерти дипломата Виталия Чуркина. Как заявили в МИД Украины, предложение России предусматривало проведение дополнительного заседания в рамках организации...»

сегодня, 18:30
"Толстые" и "страшные" стюардессы обвинили "Аэрофлот" в дискриминации

Бортпроводницы "Аэрофлота" заявили, что в авиакомпании началась "борьба за стройность". Не прошедшие у руководства фейс-контроль стюардессы обратились в суд с жалобой на нарушение прав работников...»

сегодня, 18:14
В Москве возмутились русофобом Трампа

Первый зампред Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич раскритиковал назначение генерал-лейтенанта Герберта Макмастера советником президента США по нацбезопасности. Как полагает сенатор, это говорит о намерении Белого дома продолжить агрессивную политику в отношении Москвы...»

сегодня, 17:59
Порошенко рисуется перед Трампом

Заявления Петра Порошенко о новых санкциях в отношении России – рисовка перед Западом. Украинский президент пытается набрать очки перед важной для него встречей с Дональдом Трампом...»

сегодня, 17:45
Опиум для народа нашли в ядовитых улитках

Американские ученые из университета Юты обнаружили особый компонент в яде морских улиток-конусов. Согласно исследованию, особое вещество по своему действию схоже с опиоидными анальгетиками...»

сегодня, 17:44
Под Москвой случилось смертельное ДТП

В Зарайском районе Подмосковья произошло серьезное ДТП..»

сегодня, 16:44
Киев испугался экологической катастрофы

Остановка шахт в Донбассе грозит экологической катастрофой. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что при таком развитии ситуации будет прекращено откачивание воды...»

сегодня, 16:31
Берлин травит оппозицию за тайные переговоры с Москвой

Руководство партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) ничего не знало о визите своего лидера в Москву. Тем более не обладали информацией о поездке Фрауке Петри в Россию власти ФРГ. Немецкие СМИ возмущены подобными "сепаратными" переговорами – особенно с такими "спорными" партнерами, как Вячеслав Володин и Владимир Жириновский...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.