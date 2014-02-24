Украина потеряла миллиард из-за торговой войны с Россией

17 января 2017, вторник, 14:15 – ИА СОЧИ-24



Украина потеряла миллиард из-за торговой войны с Россией

Украинские экспортеры лишились рынков. Потери страны составили более миллиарда долларов – или около 2% ВВП, подсчитали убытки специалисты по "евроинтеграции".Убытки украинская экономика несет, конечно же, из-за России, убеждены в Киеве.Во всем виновата развязанная Москвой транзитная война, заявил замминистраинфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань."Это, пожалуй, уникальный случай транзитной войны,когда Россия 1 января 2016 года ограничила наш транзит в Казахстан сроком наполгода, а потом 1 июля ограничения были продлены до конца 2017 года, ираспространены на транзит в Киргизскую Республику", – заявил заместительминистра."Ситуация на самом деле сложная. Потери из-заограничений транзита по территории России составляют более миллиарда долларов,это около 2% ВВП. Это прямые потери экспортеров, которые потеряли рынки. А ещеэто потери перевозчиков", – сказал Довгань. По его словам, фактически весьэкспорт Украины, который шел железнодорожными или автомобильными дорогами черезроссийскую территорию, был заблокирован.Россия ввела продуктовое эмбарго для Украины, котораяподдержала антироссийские санкции, 1 января 2016 года. Кроме того, былоприостановлено действие договора о свободной торговле со странами СНГ. ДляУкраины введен временный запрет на автомобильные и железнодорожные перевозкитоваров, в отношении которых в России применяются ставки ввозных таможенныхпошлин, установленные Единым таможенным тарифом ЕАЭС. Запрещен также ввоз сельскохозяйственнойпродукции, сырья и продовольствия, напоминает "Вести-Украина".Киеву пришлось искать другие маршруты для доставки товаров встраны Азии. Однако они не пользуются популярностью из-за высоких тарифов. Украинскиевласти пообещали ввести зеркальные транзитные санкции против России – в частности,поднять налоги на российские товары.

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