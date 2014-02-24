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Украина потеряла миллиард из-за торговой войны с Россией
17 января 2017, вторник, 14:15 – ИА СОЧИ-24
Убытки украинская экономика несет, конечно же, из-за России, убеждены в Киеве.
Во всем виновата развязанная Москвой транзитная война, заявил замминистра
инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань."Это, пожалуй, уникальный случай транзитной войны,
когда Россия 1 января 2016 года ограничила наш транзит в Казахстан сроком на
полгода, а потом 1 июля ограничения были продлены до конца 2017 года, и
распространены на транзит в Киргизскую Республику", – заявил заместитель
министра."Ситуация на самом деле сложная. Потери из-за
ограничений транзита по территории России составляют более миллиарда долларов,
это около 2% ВВП. Это прямые потери экспортеров, которые потеряли рынки. А еще
это потери перевозчиков", – сказал Довгань. По его словам, фактически весь
экспорт Украины, который шел железнодорожными или автомобильными дорогами через
российскую территорию, был заблокирован.Россия ввела продуктовое эмбарго для Украины, которая
поддержала антироссийские санкции, 1 января 2016 года. Кроме того, было
приостановлено действие договора о свободной торговле со странами СНГ. Для
Украины введен временный запрет на автомобильные и железнодорожные перевозки
товаров, в отношении которых в России применяются ставки ввозных таможенных
пошлин, установленные Единым таможенным тарифом ЕАЭС. Запрещен также ввоз сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, напоминает "Вести-Украина".Киеву пришлось искать другие маршруты для доставки товаров в
страны Азии. Однако они не пользуются популярностью из-за высоких тарифов. Украинские
власти пообещали ввести зеркальные транзитные санкции против России – в частности,
поднять налоги на российские товары.
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