Украина разучилась воровать российский газ

3 марта 2017, пятница, 13:15 – ИА СОЧИ-24



Украина разучилась воровать российский газ

Фактов кражи газа Украиной из транзитной трубы не зафиксировано. Тем не менее, заявления Киева о том, что страна прожила зиму без российского голубого топлива – лукавство, убеждены эксперты.Газ, который использовала Украина зимой – независимо оттого, было ли это топливо из хранилищ или из реверсной трубы – изначально российский.Так что победные реляции Киева не имеют под собой основания, заявил постпредРоссии при ЕС Владимир Чижов."Прямых фактов кражи газа из транзитной трубы в этузиму не зафиксировано. Но говорить о том, что Украина прожила зиму безроссийского газа, это большое лукавство", – заявил Чижов телеканалу "Россия24".Чижов напомнил, что украинские подземные хранилищазаполнялись газом, закупленным в России в предыдущие годы. То же относится ктопливу, которое Киев получает реверсом из Чехии или Польши.В нынешний отопительный сезон Украина уже вошла с рекорднонизкими запасами газа. При этом, Киев отказывается от закупок у"Газпрома", предпочитая время от времени закачивать тот же газ, нореверсом из стран ЕС, хоть он и обходится дороже. На этом фоне украинскиевласти с особой помпой заявляют, что этот отопительный сезон страна прожила безроссийского газа. Впрочем, как отметил Чижов, даже в Брюсселе, где за происходящимследят с обеспокоенностью, понимают: Киев лукавит. А его заявления должныподготовить Европу к снижению объема поставок российского газа через украинскуютерриторию. Так, в начале февраля "Укртрансгаз", который отвечает затранзит российского голубого топлива в Европу, заявил, что вина в возможныхбудущих ограничениях транспортировки газа ложится на "Газпром":якобы, российский монополист недопоставляет сырье в транзитный трубопровод. АУкраине в такой ситуации приходиться "дотировать" европейцев газом изсобственных запасов.Экспертов такие предупреждения удивили. Как сообщалось, вянваре 2017 года общий рост экспорта газа из России составил 26%. Более того, "Газпром"увеличил заявку на транзит по газотранспортной системе Украины на 10% -европейцы просили увеличить поставки из-за небывало холодной зимы.

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