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Украина разучилась воровать российский газ
3 марта 2017, пятница, 13:15 – ИА СОЧИ-24
Газ, который использовала Украина зимой – независимо от
того, было ли это топливо из хранилищ или из реверсной трубы – изначально российский.
Так что победные реляции Киева не имеют под собой основания, заявил постпред
России при ЕС Владимир Чижов."Прямых фактов кражи газа из транзитной трубы в эту
зиму не зафиксировано. Но говорить о том, что Украина прожила зиму без
российского газа, это большое лукавство", – заявил Чижов телеканалу "Россия
24".Чижов напомнил, что украинские подземные хранилища
заполнялись газом, закупленным в России в предыдущие годы. То же относится к
топливу, которое Киев получает реверсом из Чехии или Польши.В нынешний отопительный сезон Украина уже вошла с рекордно
низкими запасами газа. При этом, Киев отказывается от закупок у
"Газпрома", предпочитая время от времени закачивать тот же газ, но
реверсом из стран ЕС, хоть он и обходится дороже. На этом фоне украинские
власти с особой помпой заявляют, что этот отопительный сезон страна прожила без
российского газа. Впрочем, как отметил Чижов, даже в Брюсселе, где за происходящим
следят с обеспокоенностью, понимают: Киев лукавит. А его заявления должны
подготовить Европу к снижению объема поставок российского газа через украинскую
территорию. Так, в начале февраля "Укртрансгаз", который отвечает за
транзит российского голубого топлива в Европу, заявил, что вина в возможных
будущих ограничениях транспортировки газа ложится на "Газпром":
якобы, российский монополист недопоставляет сырье в транзитный трубопровод. А
Украине в такой ситуации приходиться "дотировать" европейцев газом из
собственных запасов.Экспертов такие предупреждения удивили. Как сообщалось, в
январе 2017 года общий рост экспорта газа из России составил 26%. Более того, "Газпром"
увеличил заявку на транзит по газотранспортной системе Украины на 10% -
европейцы просили увеличить поставки из-за небывало холодной зимы.
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