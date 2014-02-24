Украина скупает пиво и мясо из России

Украина в 2016 году стала крупнейшим импортером пива и мяса из России, несмотря на продуктовое эмбарго, введенное Киевом. Эксперты предполагают, что соответствующие товары могут закупать непризнанные республики Донбасса. На долю Украины приходится около 30% экспорта пива и мяса из России, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы. За 2016 год поставки пенного напитка увеличились в 1,5 раза. При этом импорт российского мяса на Украине вырос с минимальных показателей до примерно 48 тонн. Благодаря этому страна впервые стала рекордсменом по объемам закупок этой продукции.Примечательно, что в ФТС не смогли уточнить, в каких именно регионах востребованы российские пиво и мясо. Однако сотрудник украинской Гослужбы статистики пояснил, что в качестве экспорта на Украину могут фиксироваться поставки в самопровозглашенные ДНР и ЛНР, в то время как Киев эти показатели не учитывает.Собеседники издания в производственных и торговых компаниях подтвердили, что российская продукция поставляется на территорию Донбасса. У жителей ДНР и ЛНР не хватает собственных ресурсов, поэтому, например, мясные перерабатывающие комбинаты в Макеевке и Луганске работают на российском сырье. В самопровозглашенные республики поставляются товары всех основных российских брендов. При этом представители организаций отрицают причастность к торговле с ДНР и ЛНР или вовсе игнорируют вопросы журналистов.Российский и украинский юристы прокомментировали нежелание этих компаний афишировать коммерческие отношения с Донбассом. Несмотря на то что законом торговля с самопровозглашенными республиками не запрещена, это может стать поводом для включения предприятий в американский санкционный список, что негативно скажется на их экономике. Напомним, в конце 2015 года Украина в ответ на российское продуктовое эмбарго ввела запрет на поставки большинства продуктов из России. Таким образом, поставки пива и мяса в страну сократились в 40 раз.
Политики, коллеги ушедшего 20 февраля на 65-м году жизни дипломата, представителя России при ООН Виталия Чуркина скорбят о его кончине. Шокирующая новость потрясла всех как в России, так и за рубежом...»
Систему требований к законопроектам, вносимым в Госдуму, рассмотрит Совет Думы 21 февраля. Документ, подготовленный рабочей группой депутатов, должен также разгрузить портфель предложений, оставшихся с прошлых созывов...»
Дипломатические источники назвали предварительную причину смерти постоянного представителя России в ООН Виталия Чуркина. Предположительно, политика забрали в больницу прямо из кабинета в здании дипмиссии...»
Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке к празднованию 75-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Годовщина события, ставшего переломным моментом Великой Отечественной войны, будет отмечаться в следующем году со всем размахом. Dni.Ru вспоминают, как сражение спутало все карты Адольфу Гитлеру...»
Политики, коллеги ушедшего 20 февраля на 65-м году жизни дипломата, представителя России при ООН Виталия Чуркина скорбят о его кончине. Шокирующая новость потрясла всех как в России, так и за рубежом...»
Систему требований к законопроектам, вносимым в Госдуму, рассмотрит Совет Думы 21 февраля. Документ, подготовленный рабочей группой депутатов, должен также разгрузить портфель предложений, оставшихся с прошлых созывов...»
Дипломатические источники назвали предварительную причину смерти постоянного представителя России в ООН Виталия Чуркина. Предположительно, политика забрали в больницу прямо из кабинета в здании дипмиссии...»
Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке к празднованию 75-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Годовщина события, ставшего переломным моментом Великой Отечественной войны, будет отмечаться в следующем году со всем размахом. Dni.Ru вспоминают, как сражение спутало все карты Адольфу Гитлеру...»