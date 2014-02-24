Украина винит Россию в блокаде Донбасса

4 марта 2017, суббота, 11:29 – ИА СОЧИ-24



Украина винит Россию в блокаде Донбасса

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал об убытках, которые несет Киев от торговой блокады Донбасса, устроенной националистами в начале года. При этом политик уже по привычке обвинил в сложившейся ситуации Москву."То, что происходит с блокадой – это в интересах России.Речь идет о том, что наш уголь, украинский, который закупался за гривны, и скоторого платились налоги Украине надо запретить, а покупать в России. Этодиверсия против нашего государства", – заявил Гройсман в эфире телеканала"Интер".Главы правительства подсчитал, что потери горно-металлургическогокомплекса Украины от блокады составят 3,5 миллиарда долларов. "Это валютныепоступления, что негативно повлияет на курс гривны. Все будут от этого нестиубытки", – цитирует УНН Гройсмана.По словам премьера, сложившаяся ситуация приведет к сокращениюдо 75 тысяч рабочих мест. "Может наступить тот момент, когда нам нужнобудет действовать более решительно. Здесь нет никаких сомнений. Но яподчеркиваю, что это блокада в интересах россиян. Эта блокада против Украины", – считает глава правительства.Напомним, блокаду железнодорожного сообщения на линииразграничения в Донбассе организовали ветераны-радикалы, некоторые украинскиеполитики и депутаты Верховной рады. Это привело к острому дефициту угля дляметаллургической промышленности и энергетики Украины. Из-за блокады Киев ввелрежим чрезвычайной ситуации в энергетическом секторе страны.В ответ на изоляцию контролируемых ополчением территорий, атакже на фактическое бездействие Киева, власти ДНР и ЛНР решилинационализировать украинские предприятия. Кроме того, глава самопровозглашеннойДонецкой народной республики Александр Захарченко объявил торговую блокадуКиеву.

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