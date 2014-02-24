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Украина винит Россию в блокаде Донбасса
4 марта 2017, суббота, 11:29 – ИА СОЧИ-24
"То, что происходит с блокадой – это в интересах России.
Речь идет о том, что наш уголь, украинский, который закупался за гривны, и с
которого платились налоги Украине надо запретить, а покупать в России. Это
диверсия против нашего государства", – заявил Гройсман в эфире телеканала
"Интер".
Главы правительства подсчитал, что потери горно-металлургического
комплекса Украины от блокады составят 3,5 миллиарда долларов. "Это валютные
поступления, что негативно повлияет на курс гривны. Все будут от этого нести
убытки", – цитирует УНН Гройсмана.
По словам премьера, сложившаяся ситуация приведет к сокращению
до 75 тысяч рабочих мест. "Может наступить тот момент, когда нам нужно
будет действовать более решительно. Здесь нет никаких сомнений. Но я
подчеркиваю, что это блокада в интересах россиян. Эта блокада против Украины
", – считает глава правительства.
Напомним, блокаду железнодорожного сообщения на линии
разграничения в Донбассе организовали ветераны-радикалы, некоторые украинские
политики и депутаты Верховной рады. Это привело к острому дефициту угля для
металлургической промышленности и энергетики Украины. Из-за блокады Киев ввел
режим чрезвычайной ситуации в энергетическом секторе страны.
В ответ на изоляцию контролируемых ополчением территорий, а
также на фактическое бездействие Киева, власти ДНР и ЛНР решили
национализировать украинские предприятия. Кроме того, глава самопровозглашенной
Донецкой народной республики Александр Захарченко объявил торговую блокаду
Киеву.
Источник:
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