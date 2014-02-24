Украина ввела новые санкции против России

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО)принял решение ввести против России новые санкции. Об итогах заседания сообщили в пресс-службе органа."СНБО ввел дополнительные санкции против физических и юридических лиц государства-агрессора", – приводит текст сообщения НСН. О том, кого именно коснутся новые ограничительные меры, не сообщается.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала интервью по актуальной повестке дня изданию "Комсомольская правда". По ее мнению, в уходящем году русофобия в Европе и США потерпела окончательное поражение, а с новой американской администрацией можно ожидать плодотворного взаимодействия...»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала интервью по актуальной повестке дня изданию "Комсомольская правда". По ее мнению, в уходящем году русофобия в Европе и США потерпела окончательное поражение, а с новой американской администрацией можно ожидать плодотворного взаимодействия...»