Украина ждет войну с Россией этой осенью

28 марта 2017, вторник, 20:30 – СОЧИ-24



Украина ждет войну с Россией этой осенью

Председатель украинского парламента Андрей Парубий опасается вторжения России на Украину во время военных учений "Запад-2017". Совместные российско-белорусские маневры пройдут в сентябре и к ним приковано внимание на Западе.Спикер Верховной рады выступил в Варшаве на VIII сессииМежпарламентской ассамблеи Украины, Польши и Литвы. По его словам, военныеучения "Запад-2017" вызывают серьезное беспокойство на Украине. Политикпредположил, что Россия во время маневров либо начнет агрессию против Украины,либо будет вести диверсионно-подрывную деятельность на территории Белоруссии противукраинского государства.Также председатель Рады отметил, что очень важно избежатьодновременного нападения на Украину и с территории России, и со стороныукраино-белорусской границы.О том, что совместные учения российских и белорусскихвоенных пройдут этой осенью, стало известно еще в 2016 году. Европейскиеполитики традиционно обвинили Москву в бряцании оружием у границ ЕС. ПрезидентЛитвы Даля Грибаускайте заявила, что военные маневры "Запад-2017" являютсядемонстративной подготовкой к войне с Западом.Чтобы спастись от пресловутой российской военнойугрозы, страны Балтии вынуждены просить у НАТО дополнительные гарантиибезопасности, посетовала президент. Неоднозначное заявление по поводу предстоящих учений сделалнесколько дней назад и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он пригласилна военные маневры "Запад-2017" представителей НАТО. Лидер страны заявил,что учения должны пройти максимально прозрачно не только для друзей по СНГ,ЕАЭС и ОДКБ, но и для представителей НАТО. Лукашенко признался, что от представителей Североатлантического альянса уже поступали сигналы о желании присутствовать научениях, и пообещал пригласить натовцев в гости.Российские военные эксперты отмечают, что подобные ученияпроводятся постоянно и не несут никакой угрозы, несмотря на звучащие в Европезаявления об опасности агрессии со стороны России.

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