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Украина ждет войну с Россией этой осенью

28 марта 2017, вторник, 20:30 – СОЧИ-24

Украина ждет войну с Россией этой осенью
Украина ждет войну с Россией этой осенью
Председатель украинского парламента Андрей Парубий опасается вторжения России на Украину во время военных учений "Запад-2017". Совместные российско-белорусские маневры пройдут в сентябре и к ним приковано внимание на Западе.
Спикер Верховной рады выступил в Варшаве на VIII сессии
Межпарламентской ассамблеи Украины, Польши и Литвы. По его словам, военные
учения "Запад-2017" вызывают серьезное беспокойство на Украине. Политик
предположил, что Россия во время маневров либо начнет агрессию против Украины,
либо будет вести диверсионно-подрывную деятельность на территории Белоруссии против
украинского государства.Также председатель Рады отметил, что очень важно избежать
одновременного нападения на Украину и с территории России, и со стороны
украино-белорусской границы.О том, что совместные учения российских и белорусских
военных пройдут этой осенью, стало известно еще в 2016 году. Европейские
политики традиционно обвинили Москву в бряцании оружием у границ ЕС. Президент
Литвы Даля Грибаускайте заявила, что военные маневры "Запад-2017" являются
демонстративной подготовкой к войне с Западом.
Чтобы спастись от пресловутой российской военной
угрозы, страны Балтии вынуждены просить у НАТО дополнительные гарантии
безопасности, посетовала президент. Неоднозначное заявление по поводу предстоящих учений сделал
несколько дней назад и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он пригласил
на военные маневры "Запад-2017" представителей НАТО. Лидер страны заявил,
что учения должны пройти максимально прозрачно не только для друзей по СНГ,
ЕАЭС и ОДКБ, но и для представителей НАТО. Лукашенко признался, что от представителей Североатлантического альянса уже поступали сигналы о желании присутствовать на
учениях, и пообещал пригласить натовцев в гости.
Российские военные эксперты отмечают, что подобные учения
проводятся постоянно и не несут никакой угрозы, несмотря на звучащие в Европе
заявления об опасности агрессии со стороны России.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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