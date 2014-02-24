Украинцам обещают бриллианты за оплату коммуналки

30 января 2017, понедельник, 16:15 – ИА СОЧИ-24



Украинцам обещают бриллианты за оплату коммуналки

Украинские тарифы на коммунальные услуги – "нормальные и адекватные", цитирует киевское издание "Новое время" специалиста одной из местных инвестиционных компаний Сергея Фурсу. По его мнению, исправная оплата услуг ЖКХ позволит гражданам страны в будущем разбогатеть и купить себе бриллианты."Нам может не нравиться сумма, которую мы платим, но тут все зависит не от нашего желания", – заявил Фурса. При этом он сравнил стоимость коммунальных услуг на Украине с ценой бриллиантов, добавив при этом, что высокие тарифы на услуги ЖКХ – нормальная практика во всем мире, и украинцы должны следовать здесь в "общепринятом" русле. "И чем дольше мы будем ее платить, тем больше шансов, что у нас хватит денег и на бриллианты", – пытается убедить сограждан экономист. Между тем простые украинцы все чаще жалуются на серьезный рост коммунальных тарифов, оплата которых на фоне серьезно просевших за последние годы зарплат стала невозможной для значительного числа граждан. Так, в июле прошлого года в два раза были повышены цены на воду, электроэнергию и отопление, что вызвало шок со стороны рядовых потребителей. Если в июне украинцы платили 40,9 гривны за кубометр горячей воды, то с ростом тарифов цена на увеличилась до 83,1 гривны.В правительстве Владимира Гройсмана лишь разводят руками и предлагают гражданам смириться с новыми ценами. Тем не менее лишь каждый десятый житель страны может без проблем оплатить полученные квитанции, а каждый второй вынужден оформлять для этого соответствующую субсидию.

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