Украинцам разрешили стать людьми третьего пола

27 февраля 2017, понедельник, 17:31 – ИА СОЧИ-24



Украинцам разрешили стать людьми третьего пола

Гражданам Украины разрешили стать людьми третьего пола. Согласно официальным анкетам в медицинских учреждениях страны, украинцам теперь предстоит самим выбирать принадлежность к тому или иному полу – женскому, мужскому или неопределенному.Дикаятолерантность довела украинцев до появления в стране людей третьего пола. Помимо мужчин и женщин в Незалежной теперь есть и людинеопределенного пола. Такой термин ввело в употребление Министерство здравоохранениястраны, он уже использует в анкетах и личных делах пациентов.Украинский журналист Орест Сохар опубликовал ссылку наофициальный документ ведомства – "Декларацию о выборе врача по оказаниюпервичной помощи". Эта анкета, которую должен заполнить каждый украинец, прошла утверждение на разныхуровнях в Министерстве здравоохранения Украины и была одобрена главой ведомстваУльяной Супрун.Как пишетОрест Сохар, многие украинцы недоумевают в связи с проявлением западнойтолерантности в стране в то время, как в украинском здравоохранении хватаетболее важных проблем, которые требуют повышенного внимания. "Трансгендерову нас единицы на всю страну, зато в медицине невероятное количество другихпроблем", – отмечает журналист. Видимо,Украина решила не отставать от мирового тренда по толерантному отношению к трансгендерам.Летом 2016 года суд в американском штате Орегон удовлетворил ходатайство 52-летнегоДжейми Шупа и признал его представителем третьего пола. В истории США этопервый такой прецедент.Отметим,что третий пол официально принят в Германии, Австралии, а с недавних пор вИндии. Во время очередной переписи населения представители хиджра – одной изгрупп касты неприкасаемых – отказались регистрироваться как мужчины и женщины ипотребовали признать их третьим полом. Первымбесполым человеком на Земле считается житель Австралии Норри Мэй-Уэлби,получивший свой официальный статус в 2011 году. Средний или неопределенный родпо отношению к людям использоваться в тех случаях, когда сам человек не можетопределить кто он – мужчина или женщина или когда, нежелательноконкретизировать половую принадлежность.Междутем, большинство мировых религий считают трансгендеров извращенцами. Хотя впоследнее время все больше европейских служителей культа, представляющихкатолицизм и протестантизм, говорят о терпимости по отношению к ним.

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