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Украинцам разрешили стать людьми третьего пола

27 февраля 2017, понедельник, 17:31 – ИА СОЧИ-24

Украинцам разрешили стать людьми третьего пола
Украинцам разрешили стать людьми третьего пола
Гражданам Украины разрешили стать людьми третьего пола. Согласно официальным анкетам в медицинских учреждениях страны, украинцам теперь предстоит самим выбирать принадлежность к тому или иному полу – женскому, мужскому или неопределенному.
Дикая
толерантность довела украинцев до появления в стране людей третьего пола. Помимо мужчин и женщин в Незалежной теперь есть и люди
неопределенного пола. Такой термин ввело в употребление Министерство здравоохранения
страны, он уже использует в анкетах и личных делах пациентов.
Украинский  журналист Орест Сохар опубликовал ссылку на
официальный документ ведомства –  "Декларацию о выборе врача по оказанию
первичной помощи". Эта анкета, которую должен заполнить  каждый украинец, прошла утверждение на разных
уровнях в Министерстве здравоохранения Украины и была одобрена главой ведомства
Ульяной Супрун.
Как пишет
Орест Сохар, многие украинцы недоумевают в связи с проявлением западной
толерантности в стране в то время, как в украинском здравоохранении хватает
более важных проблем, которые требуют повышенного внимания. "Трансгендеров
у нас единицы на всю страну, зато в медицине невероятное количество других
проблем", – отмечает журналист. Видимо,
Украина решила не отставать от мирового тренда по толерантному отношению к трансгендерам.
Летом 2016 года суд в американском штате  Орегон удовлетворил ходатайство 52-летнего
Джейми Шупа и признал его представителем третьего пола. В истории США это
первый такой прецедент.
Отметим,
что третий пол официально принят в Германии, Австралии, а с недавних пор в
Индии. Во время очередной переписи населения представители хиджра – одной из
групп касты неприкасаемых – отказались регистрироваться как мужчины и женщины и
потребовали признать их третьим полом. Первым
бесполым человеком на Земле считается житель Австралии Норри Мэй-Уэлби,
получивший свой официальный статус в 2011 году. Средний или неопределенный род
по отношению к людям использоваться в тех случаях, когда сам человек не может
определить кто он – мужчина или женщина или когда, нежелательно
конкретизировать половую принадлежность.
Между
тем, большинство мировых религий считают трансгендеров извращенцами. Хотя в
последнее время все больше европейских служителей культа, представляющих
католицизм и протестантизм, говорят о терпимости по отношению к ним.  

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 22:00
Сколько Диана Шурыгина зарабатывает на своем горе

Вот уже почти месяц не утихает скандальная история 17-летней жительницы Ульяновска Дианы Шурыгиной, за изнасилование которой 21-летний Сергей Семенов получил восемь лет колонии строгого режима, замененных после апелляции на три года колонии общего режима. Внезапно обрушившаяся на девушку скандальная известность теперь дает возможность несовершеннолетней жертве насилия зарабатывать немалые деньги в соцсетях...»

вчера, 21:44
Уральцу запретили основать островное государство

Уральский предприниматель Антон Баков планировал взять в аренду три необитаемых острова, принадлежащих Республике Кирибати, чтобы на них создать маленькие монархические государства..»

вчера, 21:28
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вчера, 20:43
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Украинский депутат Андрей Артеменко придумал новый способ отобрать Крым у России. Согласно его фантастической версии, СССР в 1954 году передал Крым Украине якобы для того, чтобы полуостров не достался США и вот теперь пора отдать Крым настоящему владельцу...»

вчера, 20:28
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В Париже был задержан гражданин России, который находился в списках Интерпола за убийство продавщицы секс-шопа в Калининграде, передает Flashnord..»

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вчера, 19:43
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