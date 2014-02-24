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Украинцам разрешили стать людьми третьего пола
27 февраля 2017, понедельник, 17:31 – ИА СОЧИ-24
Дикая
толерантность довела украинцев до появления в стране людей третьего пола. Помимо мужчин и женщин в Незалежной теперь есть и люди
неопределенного пола. Такой термин ввело в употребление Министерство здравоохранения
страны, он уже использует в анкетах и личных делах пациентов.
Украинский журналист Орест Сохар опубликовал ссылку на
официальный документ ведомства – "Декларацию о выборе врача по оказанию
первичной помощи". Эта анкета, которую должен заполнить каждый украинец, прошла утверждение на разных
уровнях в Министерстве здравоохранения Украины и была одобрена главой ведомства
Ульяной Супрун.
Как пишет
Орест Сохар, многие украинцы недоумевают в связи с проявлением западной
толерантности в стране в то время, как в украинском здравоохранении хватает
более важных проблем, которые требуют повышенного внимания. "Трансгендеров
у нас единицы на всю страну, зато в медицине невероятное количество других
проблем", – отмечает журналист. Видимо,
Украина решила не отставать от мирового тренда по толерантному отношению к трансгендерам.
Летом 2016 года суд в американском штате Орегон удовлетворил ходатайство 52-летнего
Джейми Шупа и признал его представителем третьего пола. В истории США это
первый такой прецедент.
Отметим,
что третий пол официально принят в Германии, Австралии, а с недавних пор в
Индии. Во время очередной переписи населения представители хиджра – одной из
групп касты неприкасаемых – отказались регистрироваться как мужчины и женщины и
потребовали признать их третьим полом. Первым
бесполым человеком на Земле считается житель Австралии Норри Мэй-Уэлби,
получивший свой официальный статус в 2011 году. Средний или неопределенный род
по отношению к людям использоваться в тех случаях, когда сам человек не может
определить кто он – мужчина или женщина или когда, нежелательно
конкретизировать половую принадлежность.
Между
тем, большинство мировых религий считают трансгендеров извращенцами. Хотя в
последнее время все больше европейских служителей культа, представляющих
католицизм и протестантизм, говорят о терпимости по отношению к ним.
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