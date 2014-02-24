Украинцев призвали голодать для "победы над Россией"

17 марта 2017, пятница, 19:14 – ИА СОЧИ-24



Украинцев призвали голодать для "победы над Россией"

Глава Украинской православной церкви Киевского Патриархата Филарет (Денисенко) с трибуны Верховной рады призвал граждан страны поголодать ради "победы над Россией". Об этом он заявил на очередном заседании украинского парламента."Кто может, пусть не ест целый день, а кто не может – до обеда. Это пост. Тем самым мы покажем, что хотим победить нашего агрессора. Мы обращаемся к Богу, чтобы он помог нам", – заявил глава украинской национальной церкви. По его словам, для достижения этой цели действующие на Украине церкви, в том числе греко и римско-католическая, должны объединиться и действовать сообща.Между тем в в четверг, 16 марта, президент Украины Петр Порошенко подписал официальный указ о введении блокады в отношении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. "Кабинету министров безотлагательно принять меры по прекращению перемещения грузов через линию соприкосновения в пределах указанных областей, кроме грузов, имеющих гуманитарный характер и предоставляемых украинскими и международными гуманитарными организациями", – говорится в документе. При этом в нормативно-правовом акте указано, что блокада должна действовать до выполнения комплекса мер, предусмотренных минскими соглашениями. Среди них прекращение огня и отвод войск от линии разграничения. Однако стоит подчеркнуть, что подписанный Порошенко указ прямо противоречит минским договоренностям, которые предусматривают восстановление социально-экономических связей между Донбассом и УкраинойВ то же время в самом Киеве признают, что блокады непризнанных республик в скором времени обернется настоящей катастрофой для Украины. Так, депутат Верховной рады Сергей Тарута в эфире программы "NewsOne" заявил, что из-за блокады и, как следствие, непоступления огромной суммы денег в бюджет государства, Украина вскоре включит "печатный станок". После этого, уверен Тарута, страну ждет новая, еще более разрушительная волна инфляции. "Потеряет каждый украинец – он станет беднее из-за того, что не будет денег в бюджете, не будет денег в экономике на развитие, мы потеряем рабочие места, не будет средств для финансирования на местном уровне", – сказал бизнесмен.Блокада Донбасса началась в конце января, когда группы украинских радикалов заблокировали движение грузовых поездов с углем из Донбасса. Свои действия активисты объяснили борьбой с контрабандой, подчеркнув при этом, что торговать с ДНР и ЛНР в условиях войны недопустимо.В ответ главы Донецкой и Луганской республик Александр Захарченко и Игорь плотницкий поставили ультиматум Киеву, заявив, что если блокада не будет снята до 1 марта, то самопровозглашенные республики начнут перевод работающих в Донбассе украинских предприятий под свое управление.

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