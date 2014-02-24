Украинцы бросают родину в разгар кризиса

23 января 2017, понедельник, 12:15 – ИА СОЧИ-24



Украинцы бросают родину в разгар кризиса

Число граждан, которым удалось покинуть Украину, выросло на 20-30%. При этом более трети населения страны (34%) также готово сменить место жительства.Социологи утверждают, что большинство украинцев хотят отправиться за границу на поиски более прибыльной работы (28%). Также среди основных причин отъезда – вооруженный конфликт (27%), экономические проблемы в стране (19%) и семейные обстоятельства (18%).Украинцы отмечают, что Киев отпускает за границу молодых и активных граждан. "Украина не то что не пытается никого привлечь, она не пытается никого удержать. Меньше думающих людей – меньше проблем для политиков", – написал в социальной сети Facebook украинец Артур Оруджалиев, опубликовавший фотографию с американским паспортом. "Страшно подумать, но гражданство другой страны – мечта и недостижимый праздник для многих", – заключил он.Основными миграционными направлениями для украинцев стали Соединенные Штаты, Канада, Израиль, Германия и ряд стран Восточной Европы. Эксперты также утверждают, что трудовые мигранты стремятся в страны Средней и Восточной Азии – Китай, Вьетнам и Казахстан. "Самые отчаянные едут туда, куда могут попасть", – цитируют украинские "Вести" замдиректора иммиграционной юридической компании Елену Козак.Между тем руководительиммиграционной компании Александр Куринский подтверждает желание украинцев покинуть родину. Он считает, что потенциальные мигранты – люди, уже заработавшие какие-то деньги и осознавшие отсутствие перспектив на Украине."На решение уехать влияет и негативная ситуация в банковской сфере. Поскольку у них есть некоторые сбережения и они понимают, что ситуация с банками в Украине очень нестабильна, они готовы вкладываться в недвижимость и открывать бизнес", – отмечает Александр Куринский. Однако политические мотивы переезда с Украины рассматриваются при выдаче визы более строго. "Война лишь в двух областях, на остальной территории мирно, а потому переезжайте туда", – цитирует руководитель компании представителей посольства. Заключить брак с иностранцем и потом мигрировать также стало сложнее, в частности – в Испании."Мужчину и женщину – потенциальную семейную пару, в которой один из них гражданин Испании, а другой – иммигрант, – приглашают в мэрию на собеседование. Их сажают в разных комнатах и задают одни и те же вопросы, причем многие из них довольно интимного толка. Таким образом вычисляют, не будет ли этот брак фиктивным. Процедура, конечно, более чем унизительная", – рассказала Виктория, получившая вид на жительство в Севилье. Отметим, что процент возврата украинцев на родину стабильно падает. "Мы в месяц перевозим по пять семей, и никто не вернулся назад в Украину. Все себя находят за границей", – заявил Александр Куринский. Он заключил, что в других странах не испытывают проблем с трудоустройством работники прикладных профессий: например, массажисты, парикмахеры и мастера маникюра.

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