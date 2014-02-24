Украинцы перестали массово батрачить в России

Количество украинцев, которые желают поехать на заработки в Россию, за последнее время сократилось в четыре раза. Об этом на основе проведенного социологического исследования сообщила экспертная группа "Рейтинг". По словам руководителя исследования Алексея Антиповича, в Россию на заработки хотят отправиться лишь 6% жителей Украины. "Если в России работали около четверти опрошенных нами работников, то сейчас в Россию готовы ехать только 6%. То есть падение в более чем четыре раза", – передает слова эксперта издание Укринформ. По его словам, граждане страны отдают большее предпочтение странам ЕС, прежде всего – Польше и Германии. Однако, согласно данным социологов, треть опрошенных вообще отказались отвечать на вопрос, куда бы хотели поехать на заработки. "Люди опасаются этой темы. Возможно, каких-то государственных органов, которые могли бы эту тему мониторить", – подчеркнул Антипович.При этом в группе "Рейтинг" отмечают, что во многом миграционные предпочтения зависят от места проживания украинцев. Так, жители западных регионов чаще ездят на работу в европейские страны, тогда как представители восточных и южных областей – в Россию. "Центральная Украина ездит одинаково – что в сторону Польши, что в сторону России", – сказал социолог. Что касается рода занятий украинских рабочих, то это в основном строительство и сопутствующая деятельность. "Среди людей, которые работали в России в течение последних пяти лет, 75% работали в сфере строительства и ремонта", – подчеркнул Антипович. Кроме того, отметил он, украинцы привлекаются для сельскохозяйственных работ, а также в качестве домашней прислуги и прочего обслуживающего персонала. Ранее президент ОО "Всеукраинская Ассоциация компаний по международному трудоустройству" Василий Воскобойник заявил, что нынешние украинские власти не в состоянии остановить процесс миграции. "Не секрет, что миллионы хотят выехать, они выезжают, они будут выезжать, и остановить этот процесс, изменить этот тренд на нынешний момент времени невозможно. Это не может сделать ни парламент, ни премьер, ни президент", – констатировал он.
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Количество украинцев, которые желают поехать на заработки в Россию, за последнее время сократилось в четыре раза. Об этом на основе проведенного социологического исследования сообщила экспертная группа "Рейтинг"...»
Эксперт по лжи из Екатеринбурга Илья Анищенко разоблачил 17-летнюю Диану Шурыгину, изнасилованную 31 марта прошлого года на пьяной вечеринке ульяновским студентом Сергеем Семеновым. Специалист поймал семью девушки на противоречиях...»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к туркам, живущим в Германии, и порекомендовал голосовать против Ангелы Меркель на предстоящих в сентябре 2017 года выборах. Этим заявлением Эрдоган подлил масла в огонь разрастающегося конфликта между Турцией и странами Евросоюза...»
32-летний уроженец Северного Кавказа, промышлявший в Москве квартирными кражами, при очередной попытке поживиться за чужой счет неожиданно для себя потерпел неудачу. Ограбить еще одну квартиру в столице ему помешала... такса...»
Петр Порошенко намерен взыскать убытки, понесенные Украиной из-за блокады. Расплачиваться за все, по мнению украинского президента, должны не только республики Донбасса, но и партии "Батькивщина" и "Самопомощь"...»
Количество украинцев, которые желают поехать на заработки в Россию, за последнее время сократилось в четыре раза. Об этом на основе проведенного социологического исследования сообщила экспертная группа "Рейтинг"...»