Украинцы вышли из себя из-за "хохлов" в учебнике

Житель Львова Микола Сирота нашел на полках одного из книжных магазинов города учебник по английскому языку, который сильно его возмутил. Своей душевной болью он поделился в Сети, где нашел серьезную моральную поддержку. В найденном в львовском книжном магазине учебнике по английскому языку читателям предлагалось ознакомиться и с не вполне цензурной лексикой. Так, словосочетание Ukranian farmer (украинский фермер) авторы пособия перевели как рагуль или хохол. Как будто этого показалось мало, они составили несколько предложений с примерами, чтобы читателю было проще понять значение слова в контексте."Джей Ло оделась как хохлушка для новой фотосессии", "С истинным хохлом ни о чем толком не договоришься", "И эта хохлушка поехала покорять Москву?", "Знаешь, почему хохлы не едят квашеные огурцы?" – перечисляются примеры словоупотребления. Украинцев эти предложения ранили глубоко в сердце."У меня большой вопрос к книжному магазину "Є": что это литература делает у вас на полках?", – написал на своей странице в Facebook Микола Сирота. "Автор – некая Светлана Варшавская, которая имеет в Львове собственное лингвистическое агентство и издательство. Книга напечатана тоже во Львове – в типографии Западно-Украинского консалтингового центра", – заметил он. Для Миколы Сироты осталось загадкой, как автор учебника, в котором среди ненормативной лексики приводится слово "хохол" может спокойно работать в городе. В комментариях к этой записи у него нашлось множество единомышленников, которые теперь выбирают между двух вариантов – идти "чистить рыло" автору или же писать донос в СБУ. Впрочем, самые дальновидные замечают, что одно другому не помешает.
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Житель Львова Микола Сирота нашел на полках одного из книжных магазинов города учебник по английскому языку, который сильно его возмутил. Своей душевной болью он поделился в Сети, где нашел серьезную моральную поддержку...»
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Житель Львова Микола Сирота нашел на полках одного из книжных магазинов города учебник по английскому языку, который сильно его возмутил. Своей душевной болью он поделился в Сети, где нашел серьезную моральную поддержку...»
Заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков рассказал, что в Арктике начались испытания новых образцов военной техники.Специалисты пройдут по маршруту от поселка Тикси до остров Котельный и обратно по ледовому покрытию моря Лаптевых на современных образцах снегоболотоходной техники , передает РИА Новости..»