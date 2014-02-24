Украинцы вышли из себя из-за "хохлов" в учебнике

19 февраля 2017, воскресенье, 15:59 – ИА СОЧИ-24



Украинцы вышли из себя из-за "хохлов" в учебнике

Житель Львова Микола Сирота нашел на полках одного из книжных магазинов города учебник по английскому языку, который сильно его возмутил. Своей душевной болью он поделился в Сети, где нашел серьезную моральную поддержку.В найденном в львовском книжном магазине учебнике по английскому языку читателям предлагалось ознакомиться и с не вполне цензурной лексикой. Так, словосочетание Ukranian farmer (украинский фермер) авторы пособия перевели как рагуль или хохол. Как будто этого показалось мало, они составили несколько предложений с примерами, чтобы читателю было проще понять значение слова в контексте."Джей Ло оделась как хохлушка для новой фотосессии", "С истинным хохлом ни о чем толком не договоришься", "И эта хохлушка поехала покорять Москву?", "Знаешь, почему хохлы не едят квашеные огурцы?" – перечисляются примеры словоупотребления. Украинцев эти предложения ранили глубоко в сердце."У меня большой вопрос к книжному магазину "Є": что это литература делает у вас на полках?", – написал на своей странице в Facebook Микола Сирота. "Автор – некая Светлана Варшавская, которая имеет в Львове собственное лингвистическое агентство и издательство. Книга напечатана тоже во Львове – в типографии Западно-Украинского консалтингового центра", – заметил он. Для Миколы Сироты осталось загадкой, как автор учебника, в котором среди ненормативной лексики приводится слово "хохол" может спокойно работать в городе. В комментариях к этой записи у него нашлось множество единомышленников, которые теперь выбирают между двух вариантов – идти "чистить рыло" автору или же писать донос в СБУ. Впрочем, самые дальновидные замечают, что одно другому не помешает.

СОЧИ 24