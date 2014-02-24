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Украине пообещали новые котлы после агрессии Авакова

17 января 2017, вторник, 19:45 – ИА СОЧИ-24

Украине пообещали новые котлы после агрессии Авакова
Украине пообещали новые котлы после агрессии Авакова
Председатель Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин прокомментировал слова главы МВД Украины Арсена Авакова, призвавшего пограничников готовиться к захвату границы между самопровозглашенной республикой и Россией. По словам политика, в этом случае украинскую армию ожидают новые поражения.

Пушилин утверждает, что при наступлении с целью занятия границы украинские войска гарантированно понесут большие потери. Он заявил, что о невозможности силового решения говорят безуспешные попытки Киева атаковать позиции ополченцев на линии соприкосновения. "При этом теоретическая вероятность масштабного наступления ВСУ сохраняется. Раньше для Украины все это заканчивалось котлами. Если они сейчас на это решатся, то опять будут новые котлы", – сказал председатель Народного совета ДНР, слова которого приводит Lenta.ru. Ранее Арсен Аваков на сессии коллегии Госпогранслужбы Украины заявил, что Киев намерен уже в этом году восстановить контроль над границей между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и Россией. По его словам, после разработки соответствующего плана задача должна быть решена в течение двух недель. "Государство должно рассчитывать на вашу готовность к решительным действиям", – обратился он к пограничникам.
Напомним, что по условиям подписанных в 2015 году минских соглашений Киев может восстановить контроль над границей только после проведения согласованной с Донбассом конституционной реформы по децентрализации страны, местных выборов в ДНР и ЛНР и прекращения вооруженного конфликта. Тем не менее ни одно из этих условий Украина пока не выполнила.Между тем Киев в декабре прошлого года предпринял попытку наступления на Светлодарской дуге в районе города Дебальцево. Украинские войска понесли большие потери и вынуждены были отойти на исходные позиции.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 22:00
В Москве задержан дебошир с автоматом

Мужчина в бронежилете и с автоматом напугал прохожих на северо-западе Москвы. Инцидент произошел около дома на Туристской улице 17 января...»

сегодня, 21:46
Кандидат в президенты Франции увернулся от пощечины

Экс-премьер Франции и кандидат на пост главы государства Мануэль Вальс чуть не получил пощечину. Инцидент произошел во время визита в Бретань...»

сегодня, 21:29
Похищенную в Оренбурге школьницу прятали на свалке

Похищенную в Оренбурге 12-летнюю девочку нашли в разыскиваемом автомобиле, обнаруженном в районе городской свалки. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает...»

сегодня, 21:15
В Нигерии по ошибке разбомбили лагерь беженцев

Военно-воздушные силы Нигерии нанесли бомбовый удар по лагерю беженцев на северо-востоке страны..»

сегодня, 21:15
Эфир американского телевидения прервало "тро-ло-ло" (видео)

Авторы программы The Late Show на телеканале CBS "прервали" передачу эфиром российского телеканала RT ("Russia Today") с известной композицией советского певца Эдуарда Хиля. Таким образом юмористическая передача недавний технический сбой на телеканале C-SPAN, эфир которого прервала трансляция RT, что впоследствии трактовалось некоторыми СМИ как очередная хакерская атака со стороны России...»

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