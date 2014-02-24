Украине приснилось рандеву Тимошенко и Трампа

Администрация президента США Дональда Трампа прокомментировала слухи о его встрече с украинским политиком Юлией Тимошенко. Представители Белого дома опровергли сообщения о двадцатиминутной беседе американского лидера с руководителем партии "Батькивщина". Традиционный молитвенный завтрак в Вашингтоне, который прошел под председательством Дональда Трампа, не предполагал длительных бесед главы США с коллегами из других стран. С таким заявлением выступила пресс-служба совета национальной безопасности при Белом доме."Отойти с кем-то в сторону на три-четыре минуты президент может, но не больше", – сообщил ТАСС представитель администрации Трампа. Он усомнился в том, что у политиков вообще был контакт, но пообещал проверить информацию.Напомним, что украинская делегация удивила всех собравшихся своими костюмами. Наряды были настолько необычными, что дипломатов приняли за представителей Монголии. После мероприятия появились слухи о диалоге Тимошенко с Трампом, в частности об их двадцатиминутной встрече сообщили украинские СМИ. Судя по всему, это рандеву им приснилось. Молитвенный завтрак ежегодно проводится конгрессом в первый четверг февраля. На церемонию приглашаются иностранные делегации со всего мира. В 2017 году ее звездой стал президент США Дональд Трамп.
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечает сегодня свой 53-й день рождения. Главу нижней палаты российского парламента поздравили политики, коллеги-депутаты, а также члены российского политологического сообщества...»
О том, какой погоды от февраля стоит ждать москвичам рассказал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил. что пока жители и гости города могут наслаждаться привычными и стандартными для зимы в столичном регионе температурами, однако со временем воздух будет охлаждаться сильнее...»
Молодая москвичка Наталья Меламед пропала 24 января после ссоры с родителями и с молодым человеком. 3 февраля в красногорском лесу было найдено тело девушки и дальнейшая проверка подтвердила самые худшие опасения близких пропавшей – это была именно она...»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на очередном съезде партии прокомментировал скандал, возникший в российско-белорусских отношениях на фоне недопонимания в экономических вопросах. Он пристыдил белорусского лидера за желание получать безвозмездную поддержку из запада, и с востока, однако подчеркнул, что Россия всегда будет поддерживать теплые отношения со своими соседями...»