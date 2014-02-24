Украинец 128 раз ударил супругу ножом и взорвал квартиру
28 февраля 2017, вторник, 20:44 – ИА СОЧИ-24
Украинец 128 раз ударил супругу ножом и взорвал квартиру
Житель Днепропетровской области зверски убил свою супругу во время ссоры. Он схватил кухонный нож и ударил им свою возлюбленную 128 раз. Инцидент произошел в сентябре 2016 года в городе Павлограде. Оба супруга находились на лестничной площадке, когда между ними вспыхнула ссора, в результате которой муж зверски расправился со своей второй половинкой.После преступления 60-летний украинец украл у погибшей 34 тысячи гривен (70320 рублей), сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области. Более того, злоумышленник поджег квартиру, в которой он жил вместе с супругой.В ведомстве отметили, что в результате взрыва пострадал пятиэтажный панельный дом. Общий ущерб жильцов здания составил два миллиона гривен (примерно 4,3 миллиона рублей).По факту происшествия в отношении преступника возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в умышленном убийстве с особой жестокостью и из корыстных побуждений, разбое, а также повреждении чужого имущества путем поджога. Ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.Напомним, в городе Сурске Пензенской области неизвестный безжалостно убил на улице 10-летнего мальчика. Преступник нанес ребенку более 20 колотых ранений, в том числе в голову, руки и ноги. Сотрудники правоохранительных органов задержали единственного подозреваемого. Как писали Dni.Ru, ему может грозить пожизненное заключение в тюрьме.
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Молодежь Америки буквально атаковала эпидемия рака. Медики выяснили, что жители США в возрасте 20-40 лет в несколько раз чаще страдают от рака прямой и толстой кишки, чем представители прошлых поколений...»
Продолжающие блокировать железнодорожные пути в Донбасс украинские радикалы заявили об отражении атак на свои позиции со стороны неустановленных лиц. По их словам, среди участников блокады имеются раненые...»
Супруга одного из высокопоставленных чиновников, светская львица из Екатеринбурга Яна Бернес рассказала о своем мировоззрении и о том, как ей живется. Пользователи Сети посчитали Бернес провинциальной и эталонной...»