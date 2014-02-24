Украинец 128 раз ударил супругу ножом и взорвал квартиру

28 февраля 2017, вторник, 20:44 – ИА СОЧИ-24



Украинец 128 раз ударил супругу ножом и взорвал квартиру

Житель Днепропетровской области зверски убил свою супругу во время ссоры. Он схватил кухонный нож и ударил им свою возлюбленную 128 раз.Инцидент произошел в сентябре 2016 года в городе Павлограде. Оба супруга находились на лестничной площадке, когда между ними вспыхнула ссора, в результате которой муж зверски расправился со своей второй половинкой.После преступления 60-летний украинец украл у погибшей 34 тысячи гривен (70320 рублей), сообщает пресс-службапрокуратуры Днепропетровской области. Более того, злоумышленник поджег квартиру, в которой он жил вместе с супругой.В ведомстве отметили, что в результате взрыва пострадал пятиэтажный панельный дом. Общий ущерб жильцов здания составил два миллиона гривен (примерно 4,3 миллиона рублей).По факту происшествия в отношении преступника возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в умышленном убийстве с особой жестокостью и из корыстных побуждений, разбое, а также повреждении чужого имущества путем поджога. Ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.Напомним, в городе Сурске Пензенской области неизвестный безжалостно убил на улице 10-летнего мальчика. Преступник нанес ребенку более 20 колотых ранений, в том числе в голову, руки и ноги. Сотрудники правоохранительных органов задержали единственного подозреваемого. Как писали Dni.Ru, ему может грозить пожизненное заключение в тюрьме.

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