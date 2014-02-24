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"Украинец" Илья Муромец развеселил Совфед

12 января 2017, четверг, 16:43 – ИА СОЧИ-24

"Украинец" Илья Муромец развеселил Совфед
"Украинец" Илья Муромец развеселил Совфед
Чиновники Минобороны Украины внесли изменения в статью Википедии о русском богатыре Илье Муромце, поменяв место его рождения с России на свою страну. Такой поступок, по мнению первого зампреда комитета Совета федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, говорит о непреодолимом желании киевских властей утвердить свое историческое первородство.
Сенатор
заявил, что продолжается переписывание истории на украинский манер. По его
словам, Великого князя Киевского Владимира украинская власть пыталась называть
"создателем средневекового европейского государства "Русь-Украина".
Теперь, по
словам Клинцевича, украинцы решили "приватизировать Илью Муромца. По его
мнению, такое поведение Киева уже смешно и граничит с маниакальностью.  "Осталось только, перефразируя старый анекдот,
сказать, что Украина – родина слонов", – цитирует парламентария Lenta.ru.
Отметим, 12 января украинские чиновники
внесли правку в статью Википедии о русском богатыре Илье Муромце, изменив место
его рождения на Украину. Как известно, былинный богатырь родился во
Владимирской области, в деревне Карачарово, неподалеку от Мурома.
Однако для
официального Киева общепринятая версия – не аргумент. В Минобороны Украины
считают, что родиной Ильи Муромца является город Моровск (Моровийск) под
Черниговом, который в древности назывался Муромском. Как отмечается на сайте
украиноязычного раздела Википедии, место рождения богатыря точно неизвестно.
Отметим, 28 декабря бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что писатель Федор Достоевский, художник Илья
Репин и композитор Петр Чайковский были представителями "уникальной украинской
цивилизации". А в январе 2016 года на
Украине переименовали "Советское шампанское". Теперь этот напиток
носит название "Советовское". Такое решение принял Киевский завод
шампанских вин. Напомним, на Украине с 2015 года действует закон
о декоммунизации.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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