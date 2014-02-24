Украинец убил себя в Москве назло бывшей жене

23 декабря 2016, пятница, 11:00 – ИА СОЧИ-24



Украинец убил себя в Москве назло бывшей жене

Тело 62-летнего гражданина Украины было обнаружено висящим у подъезда жилого дома на северо-востоке Москвы. Ответственность за свою смерть мужчина возложил на бывшую жену и сына.Судя по тому, где было найдено тело, 62-летний мужчина специально выбирал место для самоубийства. Он расположился таким образом, чтобы произошедшее зафиксировала камера наблюдения, установленная у подъезда. Жильцы, после того как обнаружили тело погибшего утром, вызвали полицию.Сотрудники правоохранительных органов нашли предсмертную записку, в которой мужчина возлагает ответственность за свою смерть на бывшую жену и сына. "Отношения с семьей у него были нормальные. Скандалов между ними особых не было. Жил он здесь долго, был с женой в разводе, но жили вместе", – цитирует Life.ru одну из соседок мужчины."Сыну его 30 лет, работает сейчас, ребенок родился. В основном Виктор ничем не занимался, дома сидел. Друзей особо не было у него. Приехал сюда он из Снежнова, учился в МФТИ, потом работал на заводе, бизнесом в 90-х занимался", – добавила она."Вся эта ситуация как гром среди ясного неба для нас. Муж у меня с утра видел тело его у подъезда, в 8 утра, когда на работу вышел… Он уже лежал там на земле, рядом полиция стояла", – отметила соседка. О реакции семьи на произошедшее не сообщается.

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