Украинец в эфире ТВ осадил врущих о Крыме пропагандистов
26 января 2017, четверг, 16:29 – ИА СОЧИ-24
Украинец в эфире ТВ осадил врущих о Крыме пропагандистов
Житель Харькова по имени Михаил позвонил в прямой эфир одной из передач украинского телеканала NewsOne и рассказал о преимуществах жизни в российском Крыму. По словам мужчины, он не понимает, почему Киев называет Москву "агрессором", если она создает людям гораздо лучшие условия для жизни, чем нынешняя украинская власть.
По словам дозвонившегося в эфир харьковчанина, жизнь в Крыму в лучшую сторону отличается от жизни в Харькове – второго по величине города в стране. Он отметил, что разменять жилье в Харькове на крымскую недвижимость не представляется возможным, потому что люди с полуострова не хотят ехать жить на Украину. По его словам, пенсия в Крыму в четыре раза выше, медицина бесплатная, цены на газ гораздо ниже. "Кто агрессор тогда? Получается, что мы сами для себя сделали "агрессора", здесь, внутри", – задал неудобный вопрос ведущему харьковчанин. Тот пытался перебить мужчину, однако не смог этого сделать и в итоге просто отключил с ним связь.
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Житель Харькова по имени Михаил позвонил в прямой эфир одной из передач украинского телеканала NewsOne и рассказал о преимуществах жизни в российском Крыму. По словам мужчины, он не понимает, почему Киев называет Москву "агрессором", если она создает людям гораздо лучшие условия для жизни, чем нынешняя украинская власть...»
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Перевод в 221 миллион долларов, который отправил в последние часы своей работы президентом Барак Обама, заморожен. Палестинская автономия, которой предназначались деньги, их получит не скоро, решил Дональд Трамп...»
Житель Харькова по имени Михаил позвонил в прямой эфир одной из передач украинского телеканала NewsOne и рассказал о преимуществах жизни в российском Крыму. По словам мужчины, он не понимает, почему Киев называет Москву "агрессором", если она создает людям гораздо лучшие условия для жизни, чем нынешняя украинская власть...»
Здание Государственного департамента США покидают последние дипломаты, работавшие с президентом Обамой. Вслед за шефом Джоном Керри ушли его помощники Джойс Барр и Мишель Бонд. Пакует чемоданы и Виктория Нуланд, отметившаяся особой, какой-то болезненной "любовью" к России. Симптом, впрочем, нередко встречавшийся в рядах сотрудников прежней администрации США...»