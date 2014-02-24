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Украинская армия обломала зубы о Дебальцево

22 декабря 2016, четверг, 12:31 – ИА СОЧИ-24

Украинская армия обломала зубы о Дебальцево
Украинская армия обломала зубы о Дебальцево
Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на позиции ополченцев Луганской республики (ЛНР) окончилась полным провалом. При этом отходившие в спешке украинские военнослужащие не постеснялись оставить своих погибших товарищей на поле боя, сообщает издание "Ридус".
Начавшиеся в воскресенье 18 декабря бои на Светлодарской дуге в районе Дебальцево стали настоящей катастрофой для ВСУ. Изначально наступление украинских войск привело к определенным успехам, когда были заняты несколько стратегически важных высот в районе Логвиново и Калиновки. Однако контратака вооруженных сил ЛНР отбросила украинские части на прежние позиции. При этом ВСУ понесли серьезные потери. Официальное командование заявляет о пяти убитых и нескольких раненых, но украинские волонтеры сообщают о нескольких десятках погибших. Луганские же ополченцы утверждают, что потери ВСУ составили порядка ста человек.

На данный момент боевые действия под Дебальцево продолжаются. Тем не менее совершенно очевидно, что изначально поставленная перед украинскими войсками цель, которая, как сообщают ополченцы ЛНР, заключалась в захвате города до нового года, оказалась недостижимой. "Все попытки прорвать нашу оборону закончились полным провалом для киевских силовиков", – заявил глава Управления народной милиции Луганской республики Олег Анащенко.
Город Дебальцево расположен на границе между самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Населенный пункт был захвачен вооруженными силами двух республик в феврале 2015 года в ходе кровопролитных боев. Город имеет стратегически важное значение, являясь важным транспортным узлом. Украинские войска ранее неоднократно предпринимали попытки вернуть себе Дебальцево, однако все они заканчивались неудачей.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 18:44
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сегодня, 18:43
Родители в шоке от приговора Карауловой

Отец Варвары Карауловой раскритиковал вынесенный его дочери приговор Московского военного окружного суда. По его словам, он сотрудничал со следствием при условии, что бывшая студентка философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова пройдет по делу в качестве свидетеля...»

сегодня, 18:30
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сегодня, 18:29
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