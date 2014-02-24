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Украинская писательница закатила скандал из-за русской речи
31 декабря 2016, суббота, 14:01 – ИА СОЧИ-24
"Магазин у дома уже много лет. Продавщицы и покупатели узнают
друг друга, как старые знакомые. Подхожу к кассе. На новой кассирше лет
сорока написано "ученик". Я сегодня не в настроении выслушивать русский,
но, несмотря на бейджик, понимаю, что это неизбежно", – похвасталась в своем Facebook писательница.
По ее словам, она несколько раз просила кассира перейти на
украинский, однако сотрудница магазина продолжала говорить по-русски. В итоге Ницой швырнула в нее мелочью, которую ей выдали в качестве
сдачи."Если меня еще раз обслужат в сети "Ватсонса" не на украинском
языке, я подам в суд, и это будет не одна гривна убытков хохмы ради, я
отсужу у вас за моральную травму, дискриминацию и унижение минимум
на квартиру в Киеве и на машину с коробкой-автомат", – заявила рассерженная женщина. Впредь Ницой пообещала ходить в магазины с диктофоном, чтобы продавцы знали, "как украинский дискриминировать".
Лариса Ницой известна
своей русофобской позицией. В августе она написала донос на
художницу Светлану Рудикову из-за
надписей на русском языке. Рудикова со своими помощниками в рамках
благотворительной акции расписала стены в детской больнице. "В хирургическом отделении Охмадета была реализована инициатива
художницы Светланы Рудиковой, которая расписала стены отделения
рисунками, которые веселят интерьер и поднимают настроение детям.
Рисунки на стенах государственного лечебного учреждения имеют еще и
надписи, выполненные на русском языке", — написала Ницой, добавив, что художница продемонстрировала таким образом "полное пренебрежение к государственному языку".
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