

Украинская писательница закатила скандал из-за русской речи‍ сегодня, 14:01 Украинская писательница Лариса Ницой устроила скандал в одном из магазинов. Женщина пригрозила торговой сети судом за то, что кассир разговаривала с ней по-русски...»

Самые громкие аресты 2016 года сегодня, 14:00 В 2016 году власти продолжили последовательную борьбу с падкими на деньги чиновниками и бизнесменами. Самыми громкими делами, безусловно, стали взятка министра экономического развития Алексея Улюкаева и найденные у полковника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко астрономические 8 миллиардов рублей. На фоне такой наглости меркнет даже арест губернатора Кировской области Никиты Белых, которому инкриминируют взятку в 400 тысяч евро...»

Песков ответил на острые вопросы Кеосаяна сегодня, 13:30 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков стал участником шоу-программы "Международная пилорама". Ему пришлось отвечать на острые вопросы ведущего программы Тиграна Кеосаяна...»

В Москве расстреляли скандального бойца ММА Мирзаева сегодня, 11:58 Чемпион мира по боевому самбо доставлен в одну из столичных больниц. На месте происшествия работает полиция...»



Главные политические курьезы 2016 года сегодня, 10:43 Политика, как известно, вещь серьезная, а те, кто ей занимаются несут персональную ответственность за свой имидж, который и предопределяет успех или неудачу. И если большинство политических деятелей подходят к своей репутации с изрядной долей щепетильности, то некоторые из них придают этому вопросу гораздо меньше значения...»

Жена созналась в убийстве пропавшего посла сегодня, 00:13 Супруга посла Греции в Бразилии Кириакоса Амиридиса созналась в соучастии в его убийстве. Мотивом преступления стала любовная связь жены дипломата, бразильянки Франсуазы Амиридис с 29-летним сотрудником военной полиции Рио-де-Жанейро...»

Новый год Трамп хочет встретить со Сталлоне вчера, 22:14 Американские СМИ выясили подробности новогоднего праздника, который для себя организовал избранный президент США Дональд Трамп. Ночь на 1 января он планирует провести в собственной резиденции "Мар-а-Лаго" во Флоренции, где помимо членов его семьи будут присутствовать 800 гостей...»

Над украинскими ракетами посмеялся Рогозин вчера, 21:43 Вице-премьер России Дмитрий Рогозин с юмором отнесся к заявлению депутата Верховной рады Украины Сергея Пашинского..»