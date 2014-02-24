Украинские свиньи вымрут к середине 2017 года

10 января 2017, вторник, 17:43 – ИА СОЧИ-24



Украинские свиньи вымрут к середине 2017 года

На Украине свинина может стать дефицитным продуктом к лету 2017 года. Это произойдет из-за вспышки в стране вируса африканской чумы свиней (АЧС).Таким образом, украинцам в этом году придется перейти на польскую, бразильскую и канадскую свинину. Из-за заражения вирусом африканской чумысвиней Украина значительно сократила производство и экспорт свинины."Еслиситуация кардинально не изменится, то уже к лету на Украине возможен дефицитсвинины, что приведет к росту цен на нее", – цитирует президента Ассоциации свиноводов Украины Артура Лозу ТАСС. В 2016 годуэкспорт украинской свинины упал почти в 11 раз – до 5,1 миллионов долларов,тогда как в 2015 году этот показатель составлял 54,6 миллионов долларов. Всвязи с распространением АСЧ, некоторые страны уже отказались от закупоксвинины на украинском рынке. Ограничила год назад ввоз свиней и продукциииз этого мяса с Украины и Россия.Вирус АЧС не представляет угрозы длячеловека, но крайне опасен для диких и домашних свиней. Болезнь стремительнораспространяется среди животных и наносит серьезный урон сельскому хозяйству. Лечениеот недуга запрещено, вакцины не существует.Напомним, вспышки эпидемии наблюдаются сразу в нескольких регионах достаточно давно: с 2012 года зафиксировано 36 случаев массового заражения животных. По данным Национальной мясной ассоциации, только за июль 2015 года украинскую свинину 12 раз признавали зараженной.

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