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Украинские свиньи вымрут к середине 2017 года
10 января 2017, вторник, 17:43 – ИА СОЧИ-24
Таким образом, украинцам в этом году придется перейти на польскую, бразильскую и канадскую свинину. Из-за заражения вирусом африканской чумы
свиней Украина значительно сократила производство и экспорт свинины."Если
ситуация кардинально не изменится, то уже к лету на Украине возможен дефицит
свинины, что приведет к росту цен на нее", – цитирует президента Ассоциации свиноводов Украины Артура Лозу ТАСС. В 2016 году
экспорт украинской свинины упал почти в 11 раз – до 5,1 миллионов долларов,
тогда как в 2015 году этот показатель составлял 54,6 миллионов долларов. В
связи с распространением АСЧ, некоторые страны уже отказались от закупок
свинины на украинском рынке. Ограничила год назад ввоз свиней и продукции
из этого мяса с Украины и Россия.
Вирус АЧС не представляет угрозы для
человека, но крайне опасен для диких и домашних свиней. Болезнь стремительно
распространяется среди животных и наносит серьезный урон сельскому хозяйству. Лечение
от недуга запрещено, вакцины не существует.
Напомним, вспышки эпидемии наблюдаются сразу в нескольких регионах достаточно давно: с 2012 года зафиксировано 36 случаев массового заражения животных. По данным Национальной мясной ассоциации, только за июль 2015 года украинскую свинину 12 раз признавали зараженной.
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