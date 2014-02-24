Украинские ученые похвастались созданием лекарства от рака

17 марта 2017, пятница, 19:14 – ИА СОЧИ-24



Украинские ученые похвастались созданием лекарства от рака

Украинские ученые сделали сенсационное заявление. Они рассказали о создании лекарств, которые помогут вылечить рак.Биологи заверяют, что даже на четвертойстадии их препараты способны справиться с заболеванием. Ученые сделали открытие наполярной станции "Академик Вернадский" в Антарктиде.По словам директора Национального антарктического центра ВалерияЛитвинова, украинские специалисты не делали подобных открытий уже околочетверти века. "Наши биологи создали лекарство на основе антарктическихмикроорганизмов, которые живут там в экстремальных условиях и имеютэкстремальные возможности", – цитирует ученого ТСН.Литвинов отметил, что биологическийинститут Университета имени Т. Шевченко уже получил на чудо-препарат лицензию.Однако для пациентов лекарство пока недоступно.Биологи уже провели свое уникальное открытие на свиньях. Впередиеще долгие испытания, в которых должны принять участие и люди.Как писали Dni.ru, калифорнийские ученые установили главную причину появления раковой опухоли.Согласно результатам исследования, малоподвижный образ жизни увеличивает рисквозникновения онкологии. Специалисты выяснили, что главным факторомроста раковой опухоли является вещество лактат.При занятиях спортомчеловек привыкает к его регулярному выбросу. Поэтому организм атлета лучшесправляется с удалением побочных продуктов, провоцирующих онкологическиезаболевания.

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