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Украинские ученые похвастались созданием лекарства от рака
17 марта 2017, пятница, 19:14 – ИА СОЧИ-24
Биологи заверяют, что даже на четвертой
стадии их препараты способны справиться с заболеванием. Ученые сделали открытие на
полярной станции "Академик Вернадский" в Антарктиде.
По словам директора Национального антарктического центра Валерия
Литвинова, украинские специалисты не делали подобных открытий уже около
четверти века. "Наши биологи создали лекарство на основе антарктических
микроорганизмов, которые живут там в экстремальных условиях и имеют
экстремальные возможности", – цитирует ученого ТСН.
Литвинов отметил, что биологический
институт Университета имени Т. Шевченко уже получил на чудо-препарат лицензию.
Однако для пациентов лекарство пока недоступно.
Биологи уже провели свое уникальное открытие на свиньях. Впереди
еще долгие испытания, в которых должны принять участие и люди.
Как писали Dni.ru, калифорнийские ученые установили главную причину появления раковой опухоли.
Согласно результатам исследования, малоподвижный образ жизни увеличивает риск
возникновения онкологии. Специалисты выяснили, что главным фактором
роста раковой опухоли является вещество лактат.
При занятиях спортом
человек привыкает к его регулярному выбросу. Поэтому организм атлета лучше
справляется с удалением побочных продуктов, провоцирующих онкологические
заболевания.
Источник:
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