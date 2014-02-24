Украинские водители организовали блокаду Киева, частично перекрыв Одесскую и Бориспольскую трассы. Протестующие подожгли шины. Акции протеста переместились из центра Киева к окраинам украинской столицы. Автомобилисты решили заблокировать движение на подступах к городу, частично перекрыв Одесскую и Бориспольскую трассы."Люди заблокировали две полосы движения, подожгли шины и принесли еще шины, но поджигать их пока не будут", – сообщил корреспондент телеканала "112. Украина". Количество собравшихся он оценил в 35 человек."Ситуация спокойная, порядок обеспечивают несколько патрулей полиции, они не препятствуют акции", – добавил журналист. Он отметил, что среди участвующих в митинге заметны автомобили с иностранными номерами – из Словакии, Польши и Литвы. Движение по Бориспольской трассе сохраняется, однако по направлению к центру Киева уже собралась внушительная пробка. Похожая ситуация сложилась и на Одесской трассе. Там протестующие оставили свободной третью полосу."Есть пробки, недовольные водители выходят к митингующим", – отмечают присутствующие на месте акции протеста журналисты. Автомобилисты принесли несколько десятков шин и обещают поджечь их в ближайшее время.За месяц до этого, 22 декабря 2016 года, автомобилисты уже перекрывали дороги – на этот раз в центре Киева. Своими действиями они хотели привлечь внимание к законопроекту об урегулировании транзита и временного ввоза машин с иностранной регистрацией для личного пользования. Водители считают, что документ позволит им законно ездить на автомобилях с иностранной регистрацией за определенную плату.
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В соцсетях продолжается травля младшего сына Дональда Трампа Бэррона, у которого подозревают наличие психических отклонений. На этот раз за мальчика заступилась экс-стажерка Белого дома Моника Левински, которая якобы состояла в интимной связи с бывшим президентом США Биллом Клинтоном...»
Председатель Госдумы Вячеслав Володин готов обсудить с Федерацией еврейских общин России (ФЕОР) слова вице-спикера нижней палаты парламента Петра Толстого о передаче Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге в собственность РПЦ. Поводом стали недавние заявления парламентария, которые некоторые представители общественности расценили как проявление антисиметизма...»
Пользователей Сети позабавило видео розыгрыша, опубликованное в соцсетях. Кинокомпания Paramount Pictures в преддверии очередной премьеры подшутило над посетителями магазина бытовой техники в Нью-Йорке...»