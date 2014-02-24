Украинский депутат общается с богом через чуб

Депутат Верховной рады Михаил Гаврилюк носит традиционный украинский чуб для связи с Богом. Об этом казак-майданщик заявил во время эфира программы "Откровения" на Первом национальном канале Украины. По его словам, украинский чуб – это своеобразная антенна для коммуникации с Богом. Более того, уверен депутат Верховной рады, столь своеобразный элемент внешнего вида позволит ему в дальнейшем избежать ада и попасть в рай. "Я чуб отрастил для того, чтобы Бог видел своих среди чужих. Он смотрит – ага, с чубом, значит, это свой, а этот – не свой. Опа, этот, с чубом, может попасть в ад. Не нужно, чтобы он туда попал. Схватил, меня за чуб и вверх забрал", – поделился своими оригинальными мыслями с ведущей Гаврилюк.
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Маркетологи уверены: 23 февраля – это такой праздник, когда можно распродать годовой запас пены для бритья, дезодорантов для "активных мужчин" или, на худой конец, приличную партию туалетной воды. День защитника отчества также ждут продавцы портмоне, галстуков и виски. Но, возможно, стоит подарить что-то действительно брутальное?..»
В Киеве начали оправдываться за отказ проголосовать за внесенную Россией на рассмотрение Совбеза ООН резолюцию по поводу смерти дипломата Виталия Чуркина. Как заявили в МИД Украины, предложение России предусматривало проведение дополнительного заседания в рамках организации...»
Первый зампред Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич раскритиковал назначение генерал-лейтенанта Герберта Макмастера советником президента США по нацбезопасности. Как полагает сенатор, это говорит о намерении Белого дома продолжить агрессивную политику в отношении Москвы...»