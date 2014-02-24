Украинский депутат общается с богом через чуб



Фигурант дела "Огней Москвы" впал в кому сегодня, 21:15 В СИЗО потерял сознание экс-председатель правления банка "Огни Москвы" Денис Морозов, который является фигурантом дела о хищении..»

Украинскому миллиардеру Фирташу пришел конец сегодня, 20:59 Высший земельный суд Вены одобрил экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в Соединенные Штаты. Однако через некоторое время олигарха задержали по требованию испанской короны...»

Яркие фото красавицы-жены Алиева сегодня, 19:43 Первая леди Азербайджана 52-летняя Мехрибан Алиева признана самой влиятельной женщиной своей страны не только благодаря внешней привлекательности. 21 февраля 2017 года по распоряжению главы государства она была назначена первым вице-президентом Азербайджана...»

Как выбрать брутальный подарок на 23 февраля сегодня, 19:43 Маркетологи уверены: 23 февраля – это такой праздник, когда можно распродать годовой запас пены для бритья, дезодорантов для "активных мужчин" или, на худой конец, приличную партию туалетной воды. День защитника отчества также ждут продавцы портмоне, галстуков и виски. Но, возможно, стоит подарить что-то действительно брутальное?..»



Киев нелепо оправдался за нападки на Чуркина сегодня, 19:15 В Киеве начали оправдываться за отказ проголосовать за внесенную Россией на рассмотрение Совбеза ООН резолюцию по поводу смерти дипломата Виталия Чуркина. Как заявили в МИД Украины, предложение России предусматривало проведение дополнительного заседания в рамках организации...»

"Толстые" и "страшные" стюардессы обвинили "Аэрофлот" в дискриминации сегодня, 18:30 Бортпроводницы "Аэрофлота" заявили, что в авиакомпании началась "борьба за стройность". Не прошедшие у руководства фейс-контроль стюардессы обратились в суд с жалобой на нарушение прав работников...»

В Москве возмутились русофобом Трампа сегодня, 18:14 Первый зампред Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич раскритиковал назначение генерал-лейтенанта Герберта Макмастера советником президента США по нацбезопасности. Как полагает сенатор, это говорит о намерении Белого дома продолжить агрессивную политику в отношении Москвы...»

Порошенко рисуется перед Трампом сегодня, 17:59 Заявления Петра Порошенко о новых санкциях в отношении России – рисовка перед Западом. Украинский президент пытается набрать очки перед важной для него встречей с Дональдом Трампом...»