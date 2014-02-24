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Украинский депутат общается с богом через чуб

21 февраля 2017, вторник, 14:14 – ИА СОЧИ-24

Украинский депутат общается с богом через чуб
Украинский депутат общается с богом через чуб
Депутат Верховной рады Михаил Гаврилюк носит традиционный украинский чуб для связи с Богом. Об этом казак-майданщик заявил во время эфира программы "Откровения" на Первом национальном канале Украины.
По его словам, украинский чуб – это своеобразная антенна для коммуникации с Богом. Более того, уверен депутат Верховной рады, столь своеобразный элемент внешнего вида позволит ему в дальнейшем избежать ада и попасть в рай.  "Я чуб отрастил для того, чтобы Бог видел своих среди чужих. Он смотрит – ага, с чубом, значит, это свой, а этот – не свой. Опа, этот, с чубом, может попасть в ад. Не нужно, чтобы он туда попал. Схватил, меня за чуб и вверх забрал", – поделился своими оригинальными мыслями с ведущей Гаврилюк.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Украинскому миллиардеру Фирташу пришел конец

Высший земельный суд Вены одобрил экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в Соединенные Штаты. Однако через некоторое время олигарха задержали по требованию испанской короны...»

сегодня, 19:43
Яркие фото красавицы-жены Алиева

Первая леди Азербайджана 52-летняя Мехрибан Алиева признана самой влиятельной женщиной своей страны не только благодаря внешней привлекательности. 21 февраля 2017 года по распоряжению главы государства она была назначена первым вице-президентом Азербайджана...»

сегодня, 19:43
Как выбрать брутальный подарок на 23 февраля

Маркетологи уверены: 23 февраля – это такой праздник, когда можно распродать годовой запас пены для бритья, дезодорантов для "активных мужчин" или, на худой конец, приличную партию туалетной воды. День защитника отчества также ждут продавцы портмоне, галстуков и виски. Но, возможно, стоит подарить что-то действительно брутальное?..»

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