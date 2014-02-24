Украинский генерал осадил киевских пропагандистов

Версия о том, что Россия якобы виновна в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова и возгорании военных складов в Харьковской области, -фантастическая. Об этом заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж. "Мы сегодня уже мантру даем: что бы ни произошло – это российские спецслужбы и тому подобное", – прокомментировал Маломуж обвинения украинских официальных лиц в адрес России. По его словам, ранее выдвинутые в Киеве версии, что убийство Вороненкова и пожары на складах в Харькове как-то взаимосвязаны, – выдумка. "Реалии говорят о том, что есть технологические причины (относительно возгорания на складе боеприпасов. – Прим. ред.), есть субъективный фактор. И относительно этого депутата тоже есть несколько версий. Мы говорим, начиная от посягательства на жизнь, исходя из интересов России, интересов бизнеса, которым он занимался, и его теневых партнеров и, возможно, даже представителей отдельных радикальных группировок", – сказал Маломуж. При этом он напомнил, что у убитого при нападении на Вороненкова киллера позже нашли документ гражданина Украины с удостоверением участника вооруженных действий в Донбассе. Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко прокомментировал убийство в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, в своей традиционной манере обвинив в случившемся российские спецслужбы. Так, во время встречи с представителями силовых органов он назвал убийство бывшего парламентария "актом терроризма со стороны России". "Явный почерк российских спецслужб, который раньше неоднократно проявлялся в разных европейских городах", – поделился своими мыслями с собравшимися глава украинского государства. Кроме того, пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко отметил, что убийство Вороненкова прямо связано с продолжающимися взрывами на складе боеприпасов в Харьковской области. "Считаю неслучайным, что убийство произошло в один день с диверсией в Балаклее в Харьковской области", – написал он на своей странице в Facebook. Напомним, Денис Вороненков был застрелен в четверг, 23 марта, в центре Киева. В украинскую столицу экс-депутат и его жена, певица Мария Максакова, уехали в конце прошлого года. Против него в России были выдвинуты обвинения в фальсификации единого государственного реестра юридических лиц и мошенничестве.
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Версия о том, что Россия якобы виновна в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова и возгорании военных складов в Харьковской области, -фантастическая. Об этом заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж...»
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