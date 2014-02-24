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Украинский генерал распрощался с Севастополем
30 января 2017, понедельник, 13:44 – ИА СОЧИ-24
Бывший заместитель начальника Генерального штаба
Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Юрий Думанский предложил подарить
Севастополь России в обмен на Крым, пишет Life.ru. "Киеву надо временно оставить России Севастополь в качестве базы Черноморского флота", – заявил генерал, забыв, что Севастополь и Крым входят в состав нашей страны.
Украина не оставляет попыток вернуть Крым под свою
юрисдикцию. На прошлой неделе Киев заявил о плане по реинтеграции республики в состав Украины, в частности власти хотят предоставить жителям полуострова возможность
дистанционного образования. Вице-премьер Республики Крым Дмитрий Полонский,
комментируя эту инициативу, назвал киевских чиновников идиотами.
А ранее Надежда Савченко предложила сдать Крым в обмен на Донбасс,
чем вызвала на родине шквал критики в
свой адрес. Бывшая летчица и наводчица уверена: временный отказ от
претензий на Крым поможет вернуть Донбасс мирным путем, поскольку сделать это
можно только за столом переговоров.
Между
тем Киев роет себе могилу в деле возвращения Крыма. Выдвинутое недавно против экс-президента Украины
Виктора Януковича обвинение в государственной измене может привести к
пересмотру позиции страны относительно полуострова. Защита Януковича считает, что обвинение
Генпрокуратуры фактически перечеркивает притязания Украины на Крым и
ее точку зрения, представленную в ООН при голосовании за резолюцию Совбеза ООН
68/262 от 27 марта 2014 года. Этот документ
является основополагающим актом, подтверждающим на международном уровне позицию
Украины по Крыму. Резолюция подтверждает суверенитет и территориальную
целостность Украины в ее признанных границах и не признает законности какого бы
то ни было изменения статуса Республики Крым и города Севастополя. Впрочем, топорные
действия Генпрокуратуры могут привести к пересмотру документа. Напомним,
что Крым вошел в состав России в результате прошедшего в марте 2014 года
референдума. За воссоединение высказались абсолютное большинство крымчан.
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