Украинский генерал распрощался с Севастополем

30 января 2017, понедельник, 13:44 – ИА СОЧИ-24



Украинский генерал распрощался с Севастополем

На Украине все еще рассчитывают вернуть Крым под свою юрисдикцию. Вслед за Надеждой Савченко, которая предложила оставить России Донбасс в обмен на Крым, украинский генерал готов распрощаться с Севастополем ради возвращения полуострова.Бывший заместитель начальника Генерального штабаВооруженных сил Украины генерал-лейтенант Юрий Думанский предложил подаритьСевастополь России в обмен на Крым, пишет Life.ru. "Киеву надо временно оставить России Севастополь в качестве базы Черноморского флота", – заявил генерал, забыв, что Севастополь и Крым входят в состав нашей страны.Украина не оставляет попыток вернуть Крым под своююрисдикцию. На прошлой неделе Киев заявил о плане по реинтеграции республики в состав Украины, в частности власти хотят предоставить жителям полуострова возможностьдистанционного образования. Вице-премьер Республики Крым Дмитрий Полонский,комментируя эту инициативу, назвал киевских чиновников идиотами.А ранее Надежда Савченко предложила сдать Крым в обмен на Донбасс,чем вызвала на родине шквал критики всвой адрес. Бывшая летчица и наводчица уверена: временный отказ отпретензий на Крым поможет вернуть Донбасс мирным путем, поскольку сделать этоможно только за столом переговоров.Междутем Киев роет себе могилу в деле возвращения Крыма. Выдвинутое недавно против экс-президента УкраиныВиктора Януковича обвинение в государственной измене может привести кпересмотру позиции страны относительно полуострова. Защита Януковича считает, что обвинениеГенпрокуратуры фактически перечеркивает притязания Украины на Крым иее точку зрения, представленную в ООН при голосовании за резолюцию Совбеза ООН68/262 от 27 марта 2014 года. Этот документявляется основополагающим актом, подтверждающим на международном уровне позициюУкраины по Крыму. Резолюция подтверждает суверенитет и территориальнуюцелостность Украины в ее признанных границах и не признает законности какого быто ни было изменения статуса Республики Крым и города Севастополя. Впрочем, топорныедействия Генпрокуратуры могут привести к пересмотру документа. Напомним,что Крым вошел в состав России в результате прошедшего в марте 2014 годареферендума. За воссоединение высказались абсолютное большинство крымчан.

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