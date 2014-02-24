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Украинский карикатурист поглумился над катастрофой Ту-154
26 декабря 2016, понедельник, 17:29 – ИА СОЧИ-24
Свое "творение" Ключник
назвал "Год Петуха, или Вежливый корм". Пост с картинкой он
опубликовал на своей странице в Facebook.По замыслу художника, забавный, на его взгляд, рисунок представляет собой реакцию
на гибель авторов и исполнителей песни "Вежливые люди". В
продиктованной каким-то злым вдохновением картинке Ключник отразил свою жестокую
позицию по отношению к трагически погибшим русским пассажирам самолета.
Рисунок вызвал бурную
реакцию в Сети. Примечательно, что некоторые украинские пользователи разделили
позицию карикатуриста, позлорадствовав по поводу страшной авиакатастрофы. "Шедевр" Ключника получил множество одобрительных
комментариев украинских блогеров. В свою очередь российские
интернет-пользователи пожелали скорейшего возведения стены на границе
с Украиной. А в идеале – клетки по всему
периметру государства, управляемого пришедшими после переворота 2014 года
политическими деятелями. Примечательно, что руководство Украины в отличие от рядовых граждан
пока воздерживается от комментариев трагедии с Ту-154. Есть и те, кто сочувствует
горю и несет цветы к зданию посольства России на Украине. Напомним, крушение самолета Минобороны Ту-154 произошло утром 25 декабря над акваторией Черного моря. Лайнер держал курс на сирийскую Латакию. На борту находились 92 человека. Среди них – участники Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты российских телеканалов, известный врач Елизавета Глинка и члены экипажа. Все они погибли. Президент России Владимир Путин объявил 26 декабря днем траура. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.
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