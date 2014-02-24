Украинский карикатурист поглумился над катастрофой Ту-154

26 декабря 2016, понедельник, 17:29 – ИА СОЧИ-24



Украинский карикатурист поглумился над катастрофой Ту-154

Украинский художник Георгий Ключник цинично высмеял гибель пассажиров самолета Минобороны Ту-154, рухнувшего 25 декабря в Черное море. Он опубликовал в Сети страшную карикатуру.Свое "творение" Ключникназвал "Год Петуха, или Вежливый корм". Пост с картинкой онопубликовал на своей странице в Facebook.По замыслу художника, забавный, на его взгляд, рисунок представляет собой реакциюна гибель авторов и исполнителей песни "Вежливые люди". Впродиктованной каким-то злым вдохновением картинке Ключник отразил свою жестокуюпозицию по отношению к трагически погибшим русским пассажирам самолета.Рисунок вызвал бурнуюреакцию в Сети. Примечательно, что некоторые украинские пользователи разделилипозицию карикатуриста, позлорадствовав по поводу страшной авиакатастрофы. "Шедевр" Ключника получил множество одобрительныхкомментариев украинских блогеров. В свою очередь российскиеинтернет-пользователи пожелали скорейшего возведения стены на границес Украиной. А в идеале – клетки по всемупериметру государства, управляемого пришедшими после переворота 2014 годаполитическими деятелями. Примечательно, что руководство Украины в отличие от рядовых гражданпока воздерживается от комментариев трагедии с Ту-154. Есть и те, кто сочувствуетгорю и несет цветы к зданию посольства России на Украине. Напомним, крушение самолета Минобороны Ту-154 произошло утром 25 декабря над акваторией Черного моря. Лайнер держал курс на сирийскую Латакию. На борту находились 92 человека. Среди них – участники Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты российских телеканалов, известный врач Елизавета Глинка и члены экипажа. Все они погибли. Президент России Владимир Путин объявил 26 декабря днем траура. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.

СОЧИ 24