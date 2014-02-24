Украинский священник закатил истерику из-за русского языка

16 февраля 2017, четверг, 13:15 – ИА СОЧИ-24



Украинский священник закатил истерику из-за русского языка

Украинский военный капеллан Игорь Петренко обвинил русскоязычную чиновницу в городе Херсоне в нарушении его конституционных прав. По его словам, женщина была обязана разговаривать с ним на родном языке.Армейский волонтер опоздал на прием к чиновнице для регистрации жены и ребенка, из-за чего ему было отказано в обслуживании. Больше всего Игоря Петренко возмутило, что женщина общалась с ним на русском языке, сообщает ТСН."Я попросил ее говорить со мной на украинском языке. Неужели я что-то незаконное сделал?В конституции прописано, что она как государственный служащий обязана знать украинский язык", – цитирует капеллана Life.ru.На защиту чиновницы прибыл охранник учреждения, попросивший не дискриминировать женщину по языковому принципу. "Так если я по-татарски сейчас начну с вами разговаривать, вы меня поймете?" – ответил ему священник.После неудачной попытки зарегистрировать родственников Игорь Петренко рассказал о произошедшем прихожанам. В результате активисты устроили пикет у здания администрации и попытались найти обидчицу, однако к тому времени она уже была на больничном. Сторонники волонтера решили сделать начальнице отдела регистрации места жительства физических лиц Херсонского городского совета Светлане Бесединой небольшой подарок. "Мы решили, что вам надо подарить азбуку. Можете передать ее госпоже Мильчуковской-Чеснок, или другим сотрудникам, которые не уважают язык. Азбука на украинском языке. Чтобы они учились", – заявила активистка Римма Бараненко.Руководитель чиновницы заступилась за свою подчиненную "Безусловно, мы как служащие, должностные лица, мы не имеем права вступать в спор. Где-то должна промолчать, где-то должна выждать, пока человек выскажется, а может и выкричится", – пояснила Светлана Беседина. Напомним, в январе 2017 года киевский журналист Станислав Речинский предложил отказаться от кириллицы, дабы подчеркнуть независимость от Кремля. "Чем дальше от России – тем лучше. Стоило бы и в Конституцию Украины внести некоторые изменения. В первой же строчке. "Україна є суверенна і незалежна, антимоскальска, демократична, соціальна, правова держава", – написал Речинский.

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