Украинский велогонщик умер от сердечного приступа

23 января 2017, понедельник, 17:00 – ИА СОЧИ-24



Украинский велогонщик умер от сердечного приступа

Украинский велогонщик Дмитрий Грабовский умер от сердечного приступа в возрасте 31 года, сообщил на своей странице в Facebook его российский коллега Юрий Левинзон. "Я не знаю, как такое может быть", – написал он. "Не знаю деталей, не знаю, что сказать", – добавил спортсмен. Дмитрий Грабовский был двукратным чемпионом Европы на треке среди юниоров. В 2005 году он стал чемпионом мира на шоссе среди молодежи. В 2007 году велогонщик повредил спину в ДТП, после чего был вынужден завершить профессиональную карьеру. В последние годы Грабовский жил с семьей в Израиле.

СОЧИ 24