Украинский журнал высмеяли за опухшего Порошенко

7 февраля 2017, вторник, 18:31 – ИА СОЧИ-24



Украинский журнал высмеяли за опухшего Порошенко

Киев не оставляет попыток вернуть Крым под свою юрисдикцию, но использует для этого довольно странные методы. На обложке украинского издания для жителей Крыма поместили не самую удачную фотографию президента Петра Порошенко.Украинская журналистка Светлана Крюкова раскритиковалажурнал "Территория Крым". Издание печатают в Киеве и распространяют средижителей полуострова. На обложке изображен не в самом удачном ракурсе президентУкраины Петр Порошенко."Есть три правила, чтобы печатное СМИ никто не прочел ионо отправилось в топку: напиши на языке, который читает меньшинство, поставьна обложку некрасивое фото человека в худшем его виде и напомни читателю, чтоэто – президент страны, которую потеряли, и назови издание "ТерриторияКрым", – написала Крюкова на своей странице в Facebook. Киев на протяжении более двух лет пытается вернуть Крым, дляэтого власти идут на всяческие ухищрения. К примеру, в конце января 2017 годачиновники, занимающиеся прессой, сообщил о том, что в поселке Чонгар на границес Крымом достроена 150-метровая вышка, с помощью которой украинские телеканалыи радиостанции будут вещать на территории полуострова.В Крыму на эти новости отреагировали с юмором: министрвнутренней политики, информации и связи полуострова Дмитрий Полонский заявил,что конструкцию будет удобно использовать в качестве виселицы. "Смотреть ислушать информационный бред, транслируемый с сопредельной территории, крымчанене будут", – сказал министр.В марте 2014 года Крым и Севастополь вошли в состав России поитогам референдума, который не признали официальные украинские власти. В Москвене раз заявляли о том, что вопрос принадлежности полуострова закрыт.

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