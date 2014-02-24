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Украинский журнал высмеяли за опухшего Порошенко
7 февраля 2017, вторник, 18:31 – ИА СОЧИ-24
Украинская журналистка Светлана Крюкова раскритиковала
журнал "Территория Крым". Издание печатают в Киеве и распространяют среди
жителей полуострова. На обложке изображен не в самом удачном ракурсе президент
Украины Петр Порошенко."Есть три правила, чтобы печатное СМИ никто не прочел и
оно отправилось в топку: напиши на языке, который читает меньшинство, поставь
на обложку некрасивое фото человека в худшем его виде и напомни читателю, что
это – президент страны, которую потеряли, и назови издание "Территория
Крым", – написала Крюкова на своей странице в Facebook. Киев на протяжении более двух лет пытается вернуть Крым, для
этого власти идут на всяческие ухищрения. К примеру, в конце января 2017 года
чиновники, занимающиеся прессой, сообщил о том, что в поселке Чонгар на границе
с Крымом достроена 150-метровая вышка, с помощью которой украинские телеканалы
и радиостанции будут вещать на территории полуострова.
В Крыму на эти новости отреагировали с юмором: министр
внутренней политики, информации и связи полуострова Дмитрий Полонский заявил,
что конструкцию будет удобно использовать в качестве виселицы. "Смотреть и
слушать информационный бред, транслируемый с сопредельной территории, крымчане
не будут", – сказал министр.
В марте 2014 года Крым и Севастополь вошли в состав России по
итогам референдума, который не признали официальные украинские власти. В Москве
не раз заявляли о том, что вопрос принадлежности полуострова закрыт.
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