ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Украинской армии разрешили сбивать российские самолеты

30 декабря 2016, пятница, 15:01 – ИА СОЧИ-24

Украинской армии разрешили сбивать российские самолеты
Украинской армии разрешили сбивать российские самолеты
Украинские военные получили право открывать огонь на поражение по воздушным судам, нарушающим границу страны. Уничтожать вражеские самолеты разрешило армии правительство страны.
Это решение
было принято для адаптации украинского законодательства к реалиям гибридной
войны с Россией. Специальное
постановление на этот счет было принято кабинетом министров Украины 28 декабря 2016 года.
"Для
адаптации базовых законодательных документов по вопросам обороны к современным
реалиям и вызовам в условиях гибридной войны с Российской Федерацией
правительство внесло изменения в постановление кабинета министров Украины от 26
мая 2005 №377", – говорится в пояснении
к документу, который цитирует RT.Согласно постановлению, приказ
распространяется и на территории проведения так называемой антитеррористической операции на юго-востоке Украины. Причем,
сбивать следует не только боевые самолеты иных держав, которые вторглись на
территорию Украины, но и те, что находятся в небе Незалежной "с целью осуществления
террористического акта".
Право отдать приказ на предупредительный
огонь, а затем – на огонь на поражение остается за министром
обороны, начальником генштаба Украины, главнокомандующим ВС Украины, главкомом
ВВС или лицами, исполняющими их обязанности.

Наблюдатели отмечают, что ВВС Украины и
раньше имели право сбивать чужие самолеты над территорией своей страны по
приказу высшего военного начальства. Так что появление этого правительственного
постановления, по сути, ничего не меняет в командовании украинской армии.

Бывший начальник Генерального штаба ВСУ, комментируя
решение правительства, заявил, что политическое и военное руководство Украины
не должно придавать особого значения теме перенесения вооруженного конфликта с
Россией в небо, так как Москва, по его мнению, не пойдет на подобный шаг.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 18:00
Сотрудники мойки украли четыре елки на угнанной машине в Москве

Московские полицейские задержали двух сотрудников автомойки, расположенной на северо-западе столицы, в отношении который в дальнейшем было возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям "Грабеж" и "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", передает "360"..»

сегодня, 17:46
Под Миланом умер создатель "киндер-сюрприза"

Уильям Салис, известный как тот, кто придумал шоколадное яйцо "киндер-сюрприз" и предложил внутри сладости размещать игрушку, умер в пригороде Милана в 83 года, передает Life.ru..»

сегодня, 17:44
Российских дипломатов вывезут из США отдельным самолетом

Россия направит в США отдельный самолет, который должен будет забрать из страны российских дипломатов и членов их семей, передает НСН..»

сегодня, 17:29
Убийцы бойца Росгвардии попали на видео

Конфликт между покупателями и сотрудниками Росгвардии произошел из-за кражи бутылки водки из магазина "Дикси". Инцидент попал на видео...»

сегодня, 17:16
Путин оставил Порошенко без поздравления на Новый год

На официальном сайте президента России Владимира Путина появилось сообщение об отправке поздравлений лидерам иностранных государств..»

сегодня, 16:14
Путин рассказал о "кухонном" уровне Обамы

Президент России Владимир Путин отреагировал на введенный вчера администрацией Барака Обамы новый пакет антироссийских санкций и прокомментировал высылку дипломатов из США. Он назвал подобные шаги Вашингтона недружественными и провокационными актами...»

сегодня, 16:01
Украина хочет судить Россию за дружбу

Украина хочет инициировать процесс над Россией в международном суде. Киев обвиняет Москву в том, что она якобы нарушила договор о дружбе, подписанный в 1997 году...»

сегодня, 15:59
Уральский бизнесмен задержан за стрельбу в прохожего

В Екатеринбурге задержан местный предприниматель за стрельбу на парковке торгового центра "Парк Хаус", передает Ura.Ru..»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 18:00
Сотрудники мойки украли четыре елки на угнанной машине в Москве

Московские полицейские задержали двух сотрудников автомойки, расположенной на северо-западе столицы, в отношении который в дальнейшем было возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям "Грабеж" и "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", передает "360"..»

сегодня, 17:46
Под Миланом умер создатель "киндер-сюрприза"

Уильям Салис, известный как тот, кто придумал шоколадное яйцо "киндер-сюрприз" и предложил внутри сладости размещать игрушку, умер в пригороде Милана в 83 года, передает Life.ru..»

сегодня, 17:44
Российских дипломатов вывезут из США отдельным самолетом

Россия направит в США отдельный самолет, который должен будет забрать из страны российских дипломатов и членов их семей, передает НСН..»

сегодня, 17:29
Убийцы бойца Росгвардии попали на видео

Конфликт между покупателями и сотрудниками Росгвардии произошел из-за кражи бутылки водки из магазина "Дикси". Инцидент попал на видео...»

сегодня, 17:16
Путин оставил Порошенко без поздравления на Новый год

На официальном сайте президента России Владимира Путина появилось сообщение об отправке поздравлений лидерам иностранных государств..»

сегодня, 16:14
Путин рассказал о "кухонном" уровне Обамы

Президент России Владимир Путин отреагировал на введенный вчера администрацией Барака Обамы новый пакет антироссийских санкций и прокомментировал высылку дипломатов из США. Он назвал подобные шаги Вашингтона недружественными и провокационными актами...»

сегодня, 16:01
Украина хочет судить Россию за дружбу

Украина хочет инициировать процесс над Россией в международном суде. Киев обвиняет Москву в том, что она якобы нарушила договор о дружбе, подписанный в 1997 году...»

сегодня, 15:59
Уральский бизнесмен задержан за стрельбу в прохожего

В Екатеринбурге задержан местный предприниматель за стрельбу на парковке торгового центра "Парк Хаус", передает Ura.Ru..»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.