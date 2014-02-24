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Украинской армии разрешили сбивать российские самолеты
30 декабря 2016, пятница, 15:01 – ИА СОЧИ-24
Это решение
было принято для адаптации украинского законодательства к реалиям гибридной
войны с Россией. Специальное
постановление на этот счет было принято кабинетом министров Украины 28 декабря 2016 года.
"Для
адаптации базовых законодательных документов по вопросам обороны к современным
реалиям и вызовам в условиях гибридной войны с Российской Федерацией
правительство внесло изменения в постановление кабинета министров Украины от 26
мая 2005 №377", – говорится в пояснении
к документу, который цитирует RT.Согласно постановлению, приказ
распространяется и на территории проведения так называемой антитеррористической операции на юго-востоке Украины. Причем,
сбивать следует не только боевые самолеты иных держав, которые вторглись на
территорию Украины, но и те, что находятся в небе Незалежной "с целью осуществления
террористического акта".
Право отдать приказ на предупредительный
огонь, а затем – на огонь на поражение остается за министром
обороны, начальником генштаба Украины, главнокомандующим ВС Украины, главкомом
ВВС или лицами, исполняющими их обязанности.
Наблюдатели отмечают, что ВВС Украины и
раньше имели право сбивать чужие самолеты над территорией своей страны по
приказу высшего военного начальства. Так что появление этого правительственного
постановления, по сути, ничего не меняет в командовании украинской армии.
Бывший начальник Генерального штаба ВСУ, комментируя
решение правительства, заявил, что политическое и военное руководство Украины
не должно придавать особого значения теме перенесения вооруженного конфликта с
Россией в небо, так как Москва, по его мнению, не пойдет на подобный шаг.
Источник:
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