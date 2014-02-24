|23 марта, четверг
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Украинскому депутату стыдно за решение по Самойловой
23 марта 2017, четверг, 08:31 – ИА СОЧИ-24
"Считаю, что повод, из-за которого ее таким способ
отстранили от участия в "Евровидении", ничтожен по сравнению с
традициями гостеприимства, которыми так любит кичиться украинская власть! А
ведь именно эти традиции являются фундаментальным принципом для страны,
принимающей этот песенный форум!" – написал Шуфрич на своей странице
в соцсети Facebook.
Киев мог продемонстрировать, что он "выше мелкой мести", обеспечив участие в
конкурсе всем и в первую очередь
–
России. "Это было бы оценено европейским
и мировым сообществом", – отметил парламентарий. Теперь же, по словам Шуфрича, Украина выглядит мелочно и подло, передает РИА ФАН. "Возмущению нет предела. Могу сказать
одно: в нашей власти нет мужиков, одни…" – заявил он.
Как писали Dni.Ru, Юлии Самойловой запретили въезд на Украину 22
марта. Исполнительница в течение трех лет будет там персоной нон грата и не сможет принять участие в "Евровидении", которое
состоится в мае 2017 года. Скандальное решение раскритиковали
как политики, так и деятели шоу-бизнеса.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
|Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru
|Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
|2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна.
| «СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.