Украинскому депутату стыдно за решение по Самойловой

23 марта 2017, четверг, 08:31 – ИА СОЧИ-24



Украинскому депутату стыдно за решение по Самойловой

Депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич прокомментировал решение Службы безопасности Украины запрет въезда в страну российской певице Юлии Самойловой. Парламентарий выступил с резкой критикой."Считаю, что повод, из-за которого ее таким способотстранили от участия в "Евровидении", ничтожен по сравнению страдициями гостеприимства, которыми так любит кичиться украинская власть! Аведь именно эти традиции являются фундаментальным принципом для страны,принимающей этот песенный форум!" – написал Шуфрич на своей страницев соцсети Facebook.Киев мог продемонстрировать, что он "выше мелкой мести", обеспечив участие вконкурсе всем и в первую очередьРоссии. "Это было бы оценено европейскими мировым сообществом", – отметил парламентарий. Теперь же, по словам Шуфрича, Украина выглядит мелочно и подло, передает РИА ФАН. "Возмущению нет предела. Могу сказатьодно: в нашей власти нет мужиков, одни…" – заявил он.Как писали Dni.Ru, Юлии Самойловой запретили въезд на Украину 22марта. Исполнительница в течение трех лет будет там персоной нон грата и не сможет принять участие в "Евровидении", котороесостоится в мае 2017 года. Скандальное решение раскритиковаликак политики, так и деятели шоу-бизнеса.

СОЧИ 24