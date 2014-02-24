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Украинскому миллиардеру Фирташу пришел конец

21 февраля 2017, вторник, 20:59 – ИА СОЧИ-24

Украинскому миллиардеру Фирташу пришел конец
Украинскому миллиардеру Фирташу пришел конец
Высший земельный суд Вены одобрил экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в Соединенные Штаты. Однако через некоторое время олигарха задержали по требованию испанской короны.
Австрийская прокуратура обжаловала решение земельного суда Вены об отказе экстрадиции Фирташа в США, сообщает РИА Новости. Вышестоящая инстанция удовлетворила требование обвинения и пообещала в скором времени предъявить письменное объяснение соответствующего постановления.При этом судья пояснил, что последнее слово остается за министром юстиции Австрии. Отметим, что австрийский суд лишь принимает решение о выдаче подозреваемого другой стране, не разбираясь в деле по существу.Однако через некоторое время после вынесения вердикта венские стражи порядка в том же здании вновь задержали Дмитрия Фирташа, сообщает в Facebook украинский журналист Сергей Щербина. По информации Reuters, запрос о поимке олигарха исходил от испанских властей. Представитель австрийской прокуратуры заявил, что действия полицейских не были напрямую связаны с решением суда. При этом он отметил, что "пока слишком рано говорить" о влиянии конфликта интересов Испании и США на решение об экстрадиции бизнесмена. Между тем стало известно, что 17 февраля австрийский суд также получил ходатайство об экстрадиции бизнесмена в Испанию. При этом судья назвал недостоверной информацию о повторении монархией американского запроса на выдачу преступника, сообщает агентство "Интерфакс – Украина".Отметим, что в пресс-службе Дмитрия Фирташа опровергли факт задержания бизнесмена. По словам представителя олигарха, сам предприниматель находится на совещании с адвокатами и ждет решения министра юстиции. Напомним, Дмитрий Фирташ был арестован в Вене 12 марта 2014 года, однако позднее был отпущен под подписку о невыезде после внесения залога в 125 миллионов евро. Соединенные Штаты требуют выдачи олигарха, так как предполагают, что олигарх для получения лицензии на разработку титанового месторождения дал индийским политикам взятку. Испанская корона, в свою очередь, обвиняет Фирташа в связях с преступной группировкой и отмывании десяти миллионов евро.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Юридическое понятие "брачный договор" появилось в России в середине 1990-х – тогда соответствующую главу вписали в Гражданский кодекс. В Советском Союзе из-за отсутствия частной собственности и делить было особенно не чего, нажитое во время брака личное имущество в случае развода отходило каждому в равных долях...»

вчера, 21:45
Стрелявший в инструктора юнец оказался сторонником "Правого сектора"

Убивший инструктора стрелкового клуба в Измайловском проезде Москвы и позже погибший 15-летний юноша разделял взгляды запрещенной в России украинской экстремистской организации "Правый сектор". Обстрелянный мужчина скончался в больницы...»

вчера, 21:30
Лондону приснился взрыв российской бомбы в Арктике

Британские СМИ сообщили о возможном взрыве российской атомной бомбы на территории Арктики. Они связали выброс радиоактивных частиц в этом регионе с различными испытаниями вооружения, хотя этому нет никакого подтверждения...»

вчера, 21:15
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В СИЗО потерял сознание экс-председатель правления банка "Огни Москвы" Денис Морозов, который является фигурантом дела о хищении..»

вчера, 20:59
Украинскому миллиардеру Фирташу пришел конец

Высший земельный суд Вены одобрил экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в Соединенные Штаты. Однако через некоторое время олигарха задержали по требованию испанской короны...»

вчера, 19:43
Яркие фото красавицы-жены Алиева

Первая леди Азербайджана 52-летняя Мехрибан Алиева признана самой влиятельной женщиной своей страны не только благодаря внешней привлекательности. 21 февраля 2017 года по распоряжению главы государства она была назначена первым вице-президентом Азербайджана...»

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Как выбрать брутальный подарок на 23 февраля

Маркетологи уверены: 23 февраля – это такой праздник, когда можно распродать годовой запас пены для бритья, дезодорантов для "активных мужчин" или, на худой конец, приличную партию туалетной воды. День защитника отчества также ждут продавцы портмоне, галстуков и виски. Но, возможно, стоит подарить что-то действительно брутальное?..»
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