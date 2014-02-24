Украинскому миллиардеру Фирташу пришел конец

21 февраля 2017, вторник, 20:59 – ИА СОЧИ-24



Украинскому миллиардеру Фирташу пришел конец

Высший земельный суд Вены одобрил экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в Соединенные Штаты. Однако через некоторое время олигарха задержали по требованию испанской короны.Австрийская прокуратура обжаловала решение земельного суда Вены об отказе экстрадиции Фирташа в США, сообщает РИА Новости. Вышестоящая инстанция удовлетворила требование обвинения и пообещала в скором времени предъявить письменное объяснение соответствующего постановления.При этом судья пояснил, что последнее слово остается за министром юстиции Австрии. Отметим, что австрийский суд лишь принимает решение о выдаче подозреваемого другой стране, не разбираясь в деле по существу.Однако через некоторое время после вынесения вердикта венские стражи порядка в том же здании вновь задержали Дмитрия Фирташа, сообщает в Facebook украинский журналист Сергей Щербина. По информации Reuters, запрос о поимке олигарха исходил от испанских властей. Представитель австрийской прокуратуры заявил, что действия полицейских не были напрямую связаны с решением суда. При этом он отметил, что "пока слишком рано говорить" о влиянии конфликта интересов Испании и США на решение об экстрадиции бизнесмена. Между тем стало известно, что 17 февраля австрийский суд также получил ходатайство об экстрадиции бизнесмена в Испанию. При этом судья назвал недостоверной информацию о повторении монархией американского запроса на выдачу преступника, сообщает агентство "Интерфакс – Украина".Отметим, что в пресс-службе Дмитрия Фирташа опровергли факт задержания бизнесмена. По словам представителя олигарха, сам предприниматель находится на совещании с адвокатами и ждет решения министра юстиции. Напомним, Дмитрий Фирташ был арестован в Вене 12 марта 2014 года, однако позднее был отпущен под подписку о невыезде после внесения залога в 125 миллионов евро. Соединенные Штаты требуют выдачи олигарха, так как предполагают, что олигарх для получения лицензии на разработку титанового месторождения дал индийским политикам взятку. Испанская корона, в свою очередь, обвиняет Фирташа в связях с преступной группировкой и отмывании десяти миллионов евро.

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