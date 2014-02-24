Украину обманули американские дроны

22 декабря 2016, четверг, 13:15 – ИА СОЧИ-24



Украину обманули американские дроны

Американские беспилотники, которые поставили Украине в качестве вспомогательного средства для устранения военного конфликта в Донбассе, оказались неэффективны. Главный недостаток дронов в том, что ополченцы могут перехватывать их и глушить.Как заявил советник начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Натан Хазин, американские беспилотники так разочаровали своей работой, что если бы была возможность, он вернул бы их обратно. "С самого начала это было неправильное решение использовать эти дроны", – приводит его слова Reuters. Хазин подчеркнул, что у беспилотных летательных аппаратов незащищены каналы, а потому их сигнал могут легко перехватить и заглушить ополченцы с помощью современных средств радиоэлектроники. Кроме того, представитель Минобороны отметил, что противник может с их помощью вычислить позиции украинской армии. У дронов также быстро садится батарейка, и они не могут выполнять главную задачу – разведку артиллерийских позиций ополченцев. Отвечая на вопрос агентства, один из американских военных чиновников отметил, что решение об отправке дронов на Украину требовало много времени, и когда они прибыли, "оказались менее эффективными, чем... хотелось бы". Как отмечает издание, армия США также использует эти беспилотники, однако они модернизированы до цифровой версии. В статье уточняется, что ситуация с дронами на Украине вряд ли улучшится, учитывая тот факт, что избранный президент Америки Дональд Трамп настроен поддерживать Москву, а не Киев. "США вполне могут ограничить поставки военной техники", – говорится в заметке.

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