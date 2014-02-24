Укроп и петрушка помогут вылечиться от рака

Во всем мире продолжается поиск чудодейственного средства, способного победить одно из самых страшных заболеваний – рак. Российские ученые сделали еще один шаг к совершенствованию медикаментозных методов лечения онкологических заболеваний. Биохимики из Московского физико-технического института и их зарубежные коллеги предложили новый, более короткий и дешевый синтез глазиовианина А, используемого при химиотерапии. Они разработали способ получения этого вещества, в том числе, из таких привычных нам растений, как укроп и петрушка, сообщает РИА Новости.Напомним, химиотерапия в настоящее время является главным способом медикаментозного лечения онкологических заболеваний. В настоящее время ее проводят в том числе веществами, которые не дают расти опухоли. Они нарушают процесс деления злокачественных клеток, разрушая белок тибулин. Лабораторный синтез этих веществ – процесс сложный, поскольку для этого требуются дорогие компоненты и катализаторы. В результате российские исследователи предложили новый, более короткий и дешевый синтез глазиовианина А из семян петрушки и укропа.Ученые попытались понять, как именно работают открытые ими вещества. Опыты показали, что медицинские препараты весьма избирательно действуют на клетки. Они соединяются с тубулином и разрушают его, прикрепляясь в трех разных точках. Экспериментируя с этими лекарствами и их виртуальными аналогами с помощью компьютерных технологий, ученые нашли оптимальную точку для соединения препарата и тубулина.Биохимики полагают, что именно в этой точке полученное средство будет действовать на белок с максимальной эффективностью. Они надеются, что полученные данные помогут в разработке новых медицинских препаратов, способных бороться с раком и при этом максимально оберегать здоровые клетки от массовой гибели.Ранее сообщалось, что биологи и химики из России и Финляндии разработали новый способ борьбы с раком. Как писали Dni.Ru, созданные учеными наночастицы, которые можно заполнять лекарством для химиотерапии и использовать для доставки токсичных веществ прямиком внутрь раковых опухолей, разрушают злокачественные клетки, но не наносят вреда здоровым тканям.
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В соцсетях продолжается травля младшего сына Дональда Трампа Бэррона, у которого подозревают наличие психических отклонений. На этот раз за мальчика заступилась экс-стажерка Белого дома Моника Левински, которая якобы состояла в интимной связи с бывшим президентом США Биллом Клинтоном...»
Председатель Госдумы Вячеслав Володин готов обсудить с Федерацией еврейских общин России (ФЕОР) слова вице-спикера нижней палаты парламента Петра Толстого о передаче Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге в собственность РПЦ. Поводом стали недавние заявления парламентария, которые некоторые представители общественности расценили как проявление антисиметизма...»
Пользователей Сети позабавило видео розыгрыша, опубликованное в соцсетях. Кинокомпания Paramount Pictures в преддверии очередной премьеры подшутило над посетителями магазина бытовой техники в Нью-Йорке...»